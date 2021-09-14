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نفى وزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف، اليوم "الثلاثاء"، صحة تقارير حول تدهور الرئيس إسماعيل عمر جيلة، ودخوله في حالة صحية حرجة.
وقال "يوسف" على "تويتر": "إن الرئيس إسماعيل عمر جيلة بصحة جيدة رغم الشائعات؛ حيث أصيب بالإرهاق لعدم أخذه قسطًا من الراحة في فترة الصيف".
وبيّن أن "جيلة" يجري الآن بعض الفحوصات الطبية خارج البلد، ويستأنف مهامه في الأيام المقبلة.
14 سبتمبر 2021 - 7 صفر 1443 09:44 PM
"يوسف" بين أن "جيلة" يجري فحوصات طبية في فرنساوزير الخارجية الجيبوتي ينفي تدهور صحة رئيس البلاد
نفى وزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف، اليوم "الثلاثاء"، صحة تقارير حول تدهور الرئيس إسماعيل عمر جيلة، ودخوله في حالة صحية حرجة.
وقال "يوسف" على "تويتر": "إن الرئيس إسماعيل عمر جيلة بصحة جيدة رغم الشائعات؛ حيث أصيب بالإرهاق لعدم أخذه قسطًا من الراحة في فترة الصيف".
وبيّن أن "جيلة" يجري الآن بعض الفحوصات الطبية خارج البلد، ويستأنف مهامه في الأيام المقبلة.
، وزير الخارجية الجيبوتي ينفي تدهور صحة رئيس البلاد ،
المصدر : الخليج 365
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