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قبضت شرطة منطقة أرض الصومال اليوم (الثلاثاء) على رجل في مطار أثناء محاولته تهريب 200 سحلية إلى مصر.
وأوضحت الشرطة وسلطات الحياة البرية في المنطقة أنه لم يتضح بعد لماذا حاول المشتبه به تصدير تلك الزواحف بشكل غير قانوني، وفقًا لـ"رويترز".
وأضافت الشرطة أن الاعتقال جرى في مطار إيجال في هرجيسة عاصمة المنطقة، أن وزارة البيئة تسلمت الزواحف التي كانت ملفوفة بملابس ومخبأة في أكياس.
وبدا أن السحالي من نوع أجاما ذات الذيل المدرع، التي يمكن أن تباع الواحدة منها مقابل 500 دولار على مواقع الحيوانات الأليفة، لكنّ المسؤولين لم يتمكنوا إلا من تأكيد اسمها الصومالي.
14 سبتمبر 2021 - 7 صفر 1443 09:50 PM
ثمن الواحدة 500 دولارسلطات أرض الصومال تعتقل شخصًا حاول تهريب 200 سحلية إلى مصر
قبضت شرطة منطقة أرض الصومال اليوم (الثلاثاء) على رجل في مطار أثناء محاولته تهريب 200 سحلية إلى مصر.
وأوضحت الشرطة وسلطات الحياة البرية في المنطقة أنه لم يتضح بعد لماذا حاول المشتبه به تصدير تلك الزواحف بشكل غير قانوني، وفقًا لـ"رويترز".
وأضافت الشرطة أن الاعتقال جرى في مطار إيجال في هرجيسة عاصمة المنطقة، أن وزارة البيئة تسلمت الزواحف التي كانت ملفوفة بملابس ومخبأة في أكياس.
وبدا أن السحالي من نوع أجاما ذات الذيل المدرع، التي يمكن أن تباع الواحدة منها مقابل 500 دولار على مواقع الحيوانات الأليفة، لكنّ المسؤولين لم يتمكنوا إلا من تأكيد اسمها الصومالي.
، سلطات أرض الصومال تعتقل شخصًا حاول تهريب 200 سحلية إلى مصر ،
المصدر : الخليج 365
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