محمد بن مسعود - الدمام - بعد رصد إصابتَيْن خلال الشهر الجاري أوقفت المملكة العربية السعودية شراء لحوم الأبقار من مصانع برازيلية بعد تسجيل حالات إصابة بمرض "جنون البقر". وكشفت وزارة الزراعة البرازيلية أن المملكة العربية السعودية أبلغتها في 9 سبتمبر الجاري بتعليق المشتريات من 5 مصانع لحوم في البرازيل بسبب مرض "جنون البقر". وأشارت وزارة الزراعة إلى أنه تم رصد إصابتَيْن بمرض جنون البقر في المصانع البرازيلية خلال الشهر الجاري. يُذكر أنه وفقًا للمصادر الطبية فإن مرض جنون البقر يُعدُّ من الأمراض الخطيرة القاتلة التي تصيب الجهاز العصبي المركزي عند الأبقار، كما يسبب اضطرابًا وخللاً في الجهاز العصبي. ويدمِّر هذا المرض أجزاء من الدماغ والحبل الشوكي، كما يمكن أن ينتقل من البقر إلى الإنسان في حال تناوله لحوم الأبقار المصابة بالمرض، ويتسبب له بمرض خطير، يؤدي إلى الوفاة.

14 سبتمبر 2021 - 7 صفر 1443 09:46 PM بعد رصد إصابتَيْن خلال الشهر الجاري بسبب "جنون البقر".. السعودية تُعلِّق شراء لحوم الأبقار من البرازيل بسبب "جنون البقر".. السعودية تُعلِّق شراء لحوم الأبقار من البرازيل أوقفت المملكة العربية السعودية شراء لحوم الأبقار من مصانع برازيلية بعد تسجيل حالات إصابة بمرض "جنون البقر". وكشفت وزارة الزراعة البرازيلية أن المملكة العربية السعودية أبلغتها في 9 سبتمبر الجاري بتعليق المشتريات من 5 مصانع لحوم في البرازيل بسبب مرض "جنون البقر". وأشارت وزارة الزراعة إلى أنه تم رصد إصابتَيْن بمرض جنون البقر في المصانع البرازيلية خلال الشهر الجاري. يُذكر أنه وفقًا للمصادر الطبية فإن مرض جنون البقر يُعدُّ من الأمراض الخطيرة القاتلة التي تصيب الجهاز العصبي المركزي عند الأبقار، كما يسبب اضطرابًا وخللاً في الجهاز العصبي. ويدمِّر هذا المرض أجزاء من الدماغ والحبل الشوكي، كما يمكن أن ينتقل من البقر إلى الإنسان في حال تناوله لحوم الأبقار المصابة بالمرض، ويتسبب له بمرض خطير، يؤدي إلى الوفاة. الكلمات المفتاحية

، بسبب "جنون البقر".. السعودية تُعلِّق شراء لحوم الأبقار من البرازيل ،

المصدر : الخليج 365

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