، بسبب "جنون البقر".. السعودية تُعلِّق شراء لحوم الأبقار من البرازيل ،

- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
أوقفت المملكة العربية السعودية شراء لحوم الأبقار من مصانع برازيلية بعد تسجيل حالات إصابة بمرض "جنون البقر".
وكشفت وزارة الزراعة البرازيلية أن المملكة العربية السعودية أبلغتها في 9 سبتمبر الجاري بتعليق المشتريات من 5 مصانع لحوم في البرازيل بسبب مرض "جنون البقر".
وأشارت وزارة الزراعة إلى أنه تم رصد إصابتَيْن بمرض جنون البقر في المصانع البرازيلية خلال الشهر الجاري.
يُذكر أنه وفقًا للمصادر الطبية فإن مرض جنون البقر يُعدُّ من الأمراض الخطيرة القاتلة التي تصيب الجهاز العصبي المركزي عند الأبقار، كما يسبب اضطرابًا وخللاً في الجهاز العصبي. ويدمِّر هذا المرض أجزاء من الدماغ والحبل الشوكي، كما يمكن أن ينتقل من البقر إلى الإنسان في حال تناوله لحوم الأبقار المصابة بالمرض، ويتسبب له بمرض خطير، يؤدي إلى الوفاة.
14 سبتمبر 2021 - 7 صفر 1443 09:46 PM
بعد رصد إصابتَيْن خلال الشهر الجاريبسبب "جنون البقر".. السعودية تُعلِّق شراء لحوم الأبقار من البرازيل
أوقفت المملكة العربية السعودية شراء لحوم الأبقار من مصانع برازيلية بعد تسجيل حالات إصابة بمرض "جنون البقر".
وكشفت وزارة الزراعة البرازيلية أن المملكة العربية السعودية أبلغتها في 9 سبتمبر الجاري بتعليق المشتريات من 5 مصانع لحوم في البرازيل بسبب مرض "جنون البقر".
وأشارت وزارة الزراعة إلى أنه تم رصد إصابتَيْن بمرض جنون البقر في المصانع البرازيلية خلال الشهر الجاري.
يُذكر أنه وفقًا للمصادر الطبية فإن مرض جنون البقر يُعدُّ من الأمراض الخطيرة القاتلة التي تصيب الجهاز العصبي المركزي عند الأبقار، كما يسبب اضطرابًا وخللاً في الجهاز العصبي. ويدمِّر هذا المرض أجزاء من الدماغ والحبل الشوكي، كما يمكن أن ينتقل من البقر إلى الإنسان في حال تناوله لحوم الأبقار المصابة بالمرض، ويتسبب له بمرض خطير، يؤدي إلى الوفاة.
، بسبب "جنون البقر".. السعودية تُعلِّق شراء لحوم الأبقار من البرازيل ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب "جنون البقر".. السعودية تُعلِّق شراء لحوم الأبقار من البرازيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.