، وزير الخارجية الجيبوتي ينفي تدهور صحة رئيس البلاد ،

محمد بن مسعود - الدمام - "يوسف" بين أن "جيلة" يجري فحوصات طبية في فرنسا

نفى وزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف، اليوم "الثلاثاء"، صحة تقارير حول تدهور الرئيس إسماعيل عمر جيلة، ودخوله في حالة صحية حرجة.

وقال "يوسف" على "تويتر": "إن الرئيس إسماعيل عمر جيلة بصحة جيدة رغم الشائعات؛ حيث أصيب بالإرهاق لعدم أخذه قسطًا من الراحة في فترة الصيف".

وبيّن أن "جيلة" يجري الآن بعض الفحوصات الطبية خارج البلد، ويستأنف مهامه في الأيام المقبلة.

