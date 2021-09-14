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أسقطت المضادات الجوية في اللواء الخامس بالجيش الوطني اليمني، مساء اليوم (الثلاثاء)، طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، في سماء منطقة ردفــان في محافظة لحج.
وأوضح اللواء الخامس، عبر حسابه على "فيسبوك" أن أربع طائرات مسيرة معادية حلقت في سماء الحبيلين ومعسكر اللواء الخامس دعم وإسناد، وجرى التعامل معها بالمضادات الأرضية.
وأضاف أن مضادات السلاح الرشاش 23 في اللواء الخامس تعامل مع الطائرات المسيرة أثناء قيامها بعملية استطلاعية وأطلق عليها وابلاً من النيران، وأسقطها في الجبال المحاذية للمعسكر.
الجيش اليمني يسقط طائرة مسيرة حوثية في لحجصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-09-14
أسقطت المضادات الجوية في اللواء الخامس بالجيش الوطني اليمني، مساء اليوم (الثلاثاء)، طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، في سماء منطقة ردفــان في محافظة لحج.
وأوضح اللواء الخامس، عبر حسابه على "فيسبوك" أن أربع طائرات مسيرة معادية حلقت في سماء الحبيلين ومعسكر اللواء الخامس دعم وإسناد، وجرى التعامل معها بالمضادات الأرضية.
وأضاف أن مضادات السلاح الرشاش 23 في اللواء الخامس تعامل مع الطائرات المسيرة أثناء قيامها بعملية استطلاعية وأطلق عليها وابلاً من النيران، وأسقطها في الجبال المحاذية للمعسكر.
14 سبتمبر 2021 - 7 صفر 1443
09:30 PM
أثناء تجسسها على اللواء الخامس
أسقطت المضادات الجوية في اللواء الخامس بالجيش الوطني اليمني، مساء اليوم (الثلاثاء)، طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، في سماء منطقة ردفــان في محافظة لحج.
وأوضح اللواء الخامس، عبر حسابه على "فيسبوك" أن أربع طائرات مسيرة معادية حلقت في سماء الحبيلين ومعسكر اللواء الخامس دعم وإسناد، وجرى التعامل معها بالمضادات الأرضية.
وأضاف أن مضادات السلاح الرشاش 23 في اللواء الخامس تعامل مع الطائرات المسيرة أثناء قيامها بعملية استطلاعية وأطلق عليها وابلاً من النيران، وأسقطها في الجبال المحاذية للمعسكر.
، الجيش اليمني يسقط طائرة مسيرة حوثية في لحج ،
المصدر : الخليج 365
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