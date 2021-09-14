، خطة أمنية جديدة لـ"ماكرون".. مضاعفة رجال الشرطة ورفع ميزانية "الداخلية" 1.5 مليار يورو ،

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كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (الثلاثاء)، عن عزمه مضاعفة عدد رجال الشرطة في الميدان في غضون عشر سنوات، في إطار خطة جديدة لمكافحة العنف وتعزيز الأمن والاستقرار في فرنسا؛ وذلك بمناسبة اختتام حوار "بوفو حول الأمن" الذي استغرق ستة أشهر.
وفي خطاب ألقاه في المدرسة الوطنية للشرطة بمدينة روبيه غرب فرنسا، أوضح "ماكرون" أنه يخطط لتمكين الفرنسيين من تقديم الشكاوى عبر الإنترنت بداية من 2023، وفقاً لـ"فرانس 24".
وبين أنه سيرفع ميزانية وزارة الداخلية بـ1.5 مليار يورو في حلول 2022 مع تخصيص 500 مليون يورو كاملة لتمويل التدابير الأولية، التي سيتم إقرارها في إطار "حوار بوفو حول الأمن".
وأشار إلى فتح مركز تدريب لحفظ الأمن لفائدة الشرطة، التي تعرضت إلى انتقادات لاذعة من قبل السترات الصفراء بخصوص تعاملها مع المظاهرات، وتزويد أفراد الشرطة بملابس حديثة ومتطورة خلال الثلث الأول من عام 2022.
خطة أمنية جديدة لـ"ماكرون".. مضاعفة رجال الشرطة ورفع ميزانية "الداخلية" 1.5 مليار يوروصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-09-14
كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (الثلاثاء)، عن عزمه مضاعفة عدد رجال الشرطة في الميدان في غضون عشر سنوات، في إطار خطة جديدة لمكافحة العنف وتعزيز الأمن والاستقرار في فرنسا؛ وذلك بمناسبة اختتام حوار "بوفو حول الأمن" الذي استغرق ستة أشهر.
وفي خطاب ألقاه في المدرسة الوطنية للشرطة بمدينة روبيه غرب فرنسا، أوضح "ماكرون" أنه يخطط لتمكين الفرنسيين من تقديم الشكاوى عبر الإنترنت بداية من 2023، وفقاً لـ"فرانس 24".
وبين أنه سيرفع ميزانية وزارة الداخلية بـ1.5 مليار يورو في حلول 2022 مع تخصيص 500 مليون يورو كاملة لتمويل التدابير الأولية، التي سيتم إقرارها في إطار "حوار بوفو حول الأمن".
وأشار إلى فتح مركز تدريب لحفظ الأمن لفائدة الشرطة، التي تعرضت إلى انتقادات لاذعة من قبل السترات الصفراء بخصوص تعاملها مع المظاهرات، وتزويد أفراد الشرطة بملابس حديثة ومتطورة خلال الثلث الأول من عام 2022.
14 سبتمبر 2021 - 7 صفر 1443
08:54 PM
تمكين الفرنسيين من تقديم الشكاوى عبر الإنترنت
كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (الثلاثاء)، عن عزمه مضاعفة عدد رجال الشرطة في الميدان في غضون عشر سنوات، في إطار خطة جديدة لمكافحة العنف وتعزيز الأمن والاستقرار في فرنسا؛ وذلك بمناسبة اختتام حوار "بوفو حول الأمن" الذي استغرق ستة أشهر.
وفي خطاب ألقاه في المدرسة الوطنية للشرطة بمدينة روبيه غرب فرنسا، أوضح "ماكرون" أنه يخطط لتمكين الفرنسيين من تقديم الشكاوى عبر الإنترنت بداية من 2023، وفقاً لـ"فرانس 24".
وبين أنه سيرفع ميزانية وزارة الداخلية بـ1.5 مليار يورو في حلول 2022 مع تخصيص 500 مليون يورو كاملة لتمويل التدابير الأولية، التي سيتم إقرارها في إطار "حوار بوفو حول الأمن".
وأشار إلى فتح مركز تدريب لحفظ الأمن لفائدة الشرطة، التي تعرضت إلى انتقادات لاذعة من قبل السترات الصفراء بخصوص تعاملها مع المظاهرات، وتزويد أفراد الشرطة بملابس حديثة ومتطورة خلال الثلث الأول من عام 2022.
، خطة أمنية جديدة لـ"ماكرون".. مضاعفة رجال الشرطة ورفع ميزانية "الداخلية" 1.5 مليار يورو ،
المصدر : الخليج 365
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