آيفون 13 بمعالج أسرع 50% من الهواتف السابقة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-14

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت شركة أبل رسميًّا عن هاتفها الجديد أيفون 13 بألوانه الجديدة.

مواصفات آيفون 13:

وقالت الشركة خلال الحفل، الذي يبث عبر الإنترنت، في مسرح ستيف جوبز بمقر شركة أبل العملاق أبل بارك: إن شاشة آيفون 13 أصبحت أكثر سطوعًا بـ28%، وحساس الوجه أصغر بـ20%، الشيء الذي يجعل مساحة عرض الشاشة أكبر.

ولفتت إلى أن المعالج أسرع بنسب تصل إلى 50% من أجهزة الآيفون السابقة، والمعالج قادر على تنفيذ 15.8 تريليون عملية كل ثانية.

حفل أبل:

وانطلقت في ولاية كاليفورنيا الأميركية، فعاليات حفل شركة أبل السنوي California Streaming، لإطلاق عدد من منتجاتها الجديدة، والتي تأتي في مقدمتها عائلة هواتف آيفون 13.

بدأ تيم كوك، مدير أبل التتنفيذي، المؤتمر بالحديث عن أهمية أجهزة آيباد ومدى انتشارها على مستوى العالم، وأكد أن عدد التطبيقات المتاحة المتوافقة مع أجهزة أبل اللوحية يتخطى المليون تطبيق.

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