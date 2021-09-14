مواصفات قياسية لـ آيباد 2021 إليك أبرزها

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-14

متابعات الخليج 365 - متابعة

شهد حفل شركة أبل السنوي California Streaming، إطلاق عدد من منتجاتها الجديدة والتي تأتي في مقدمتها آيباد 2021 وعائلة هواتف آيفون 13.

وتم تسجيل الحفل، الذي يبث عبر الإنترنت، في مسرح ستيف جوبز بمقر شركة أبل العملاق أبل بارك، حيث بدأ تيم كوك، مدير أبل التنفيذي، المؤتمر بالحديث عن أهمية أجهزة آيباد ومدى انتشارها على مستوى العالم، وأكد أن عدد التطبيقات المتاحة المتوافقة مع أجهزة أبل اللوحية يتخطى المليون تطبيق.

آيباد 2021:

ثم أعلن إطلاق أول أجهزة آي باد الجديدة، وهو آيباد 2021، والذي يحمل معالج A13 Bionic والذي يقدم مستوى جديدًا من تعلم الآلة، وكذلك يجعل الجيل الجديد أسرع 20% من إصداره السابق، وأسرع 3 مرات أجهزة كروم بوك الخاصة بجوجل، وكذلك أسرع من أجهزة التابلت العاملة بنظام أندرويد بمعدل 6 مرات.

ويأتي الجيل الجديد من آيباد 2021 بكاميرا أمامية تصل درجة دقتها إلى 12 ميجا بكسل وزاوية تصوير واسعة للغاية 122 درجة.

كما تأتي كاميرا السيلفي في آيباد 2021، بمعالج A13 Bionic، كما يمكن توسيع زاوية تصويرها لتستوعب كافة الأشخاص في المشهد المصور.

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