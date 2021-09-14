الصناعة توقع مذكرة تفاهم مع فايزر لتصنيع لقاحات فيروسية وجينية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الصناعة عن توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة “فايزر” ؛ لتصنيع لقاحات فيروسية وجينية.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين أسترازينكا ووزارتي الاستثمار والحرس الوطني، وذلك ضمن قمة الرياض العالمية للتقنية الطبية.

“متابعات الخليج 365” ستوافيكم بالتفاصيل تباعًا.

قمة الرياض العالمية للتقنية الطبية:

يشار إلى أن “قمة الرياض العالمية للتقنية الطبية 2021” ينظمها مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية “كيمارك” بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني افتراضيًّا، وذلك بالتعاون مع جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية خلال المدة 7- 9 صفر 1443هـ الموافق من 14- 16 سبتمبر 2021م، بمشاركة نخبة من المتحدثين الدوليين والمحليين من رواد وقادة الشركات التقنية الحيوية على المستوى الدولي.

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