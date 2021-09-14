أهم التسريبات حول آيفون 13 الجديد وأبرز مواصفاته

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح المدون التقني تركي المحمود أهم التسريبات حول هاتف آيفون 13 الجديد وأبرز مواصفاته.

مناسب لمحبي الألعاب:

وقال المحمود خلال تصريحات إلى برنامج سيدتي على قناة روتانا خليجية: إن الهاتف يأتي بترددات أفضل، وهذا يفيد كثيرًا محبي الألعاب، كما أن المعالج سيكون أداؤه أعلى وتسهيلات بالكاميرا.

إنزال الكاميرا:

تابع المدون التقني أن هواتف آيفون لديها حساسات إضاءة وكاميرات، وهذا تسبب في عائق للبعض خلال النسخ السابقة من آيفون، ولكن الجديد يمكن أن يتم إنزال الكاميرا، مشيرًا إلى أن البعض لن يتجه إلى آيفون 13؛ لأنه بمبلغ عالٍ وبمواصفات تناسب أكثر محبي الألعاب.



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