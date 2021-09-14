أكثر من 539 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات تعزيز المهارات اليوم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

سجّلت منصة الاختبارات المركزية التي أطلقتها وزارة التعليم بداية العام الدراسي الجديد دخول أكثر من 539,228 طالبًا وطالبة، اليوم الثلاثاء، في الصف الثالث متوسط والسنة الأولى المشتركة (الأول ثانوي)؛ لأداء اختبارات تعزيز المهارات حضوريًّا وعن بُعد.

الرياضيات واللغة العربية:

وأدى الطلبة اختبارات مُقرري الرياضيات واللغة العربية عبر المنصة الإلكترونية، حيث تستهدف الاختبارات قياس ما تحصّل عليه الطلبة خلال السنة الدراسية الماضية 1442هـ من مهارات ومعارف في مقررات الفصلين الدراسيين الأول والثاني في المواد الأساسية، وهي اللغة العربية والرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية.

أهمية اختبارات تعزيز المهارات:

وأكدت وزارة التعليم على أهمية الاختبار وفاعليته كجزء من العملية التعليمية، ودوره في تقديم معلومات للمعلم عن تحصيل كل طالب، والمساهمة في اتخاذ قرارات تعليمية تساعد في وضع خطط تدريسية فاعلة ومثمرة لتعزيز مهاراتهم، حيث يرتكز تنفيذ اختبارات تعزيز المهارات على الإشراف والدعم من المعلم والمدرسة بالشراكة مع الأسر وأولياء الأمور.

وتتيح وزارة التعليم الاختبار على مدار الساعة من خلال منصة الاختبارات المركزية، وبحسب الجدول الزمني المعلن لكل مرحلة وصف دراسي، إلى جانب تصحيح النتائج بشكل مركزي وآلي من قبل الوزارة.​

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