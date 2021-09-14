استئناف الحلقات القرآنية النسائية بالمسجد الحرام

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-14

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

استأنفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مبادرة “ورتل”، والتي تستهدف منسوبات الرئاسة، وقاصدات وزائرات المسجد الحرام، وتهدف إلى تصحيح التلاوة والحفظ، وتقام الحلقات من الساعة (10) صباحًا، إلى (1) مساء، في توسعة الملك فهد بالدور العلوي.

إعادة استئناف مبادرة ورتل:

وأعلنت الوكالة المساعدة للشؤون العلمية والفكرية والثقافية، متمثلة في إدارة مقرأة الكتاب والسنة النسائية، عن إعادة استئناف مبادرة (ورتل).

وأفادت الوكيل المساعد للشؤون العلمية والفكرية والثقافية، الدكتورة فادية بنت مصطفى الأشرف، أنه يقوم على إدارة المقرأة معلمات مؤهلات علميًّا، ومعطاءات لخدمة كتاب الله وسنة نبيه محمد عليه الصلاة والسلام من خلال الحلقات القرآنية التي تكمُن في تصحيح التلاوة والحفظ للمنسوبات وقاصدات بيت الله الحرام وفق الإجراءات الاحترازية.

تفعيل الحلقات:

كما أشارت مديرة مقرأة الكتاب والسنة النسائية، مريم زبير، إلى أن تفعيل الحلقات يتم صباحًا من الساعة التاسعة إلى الحادية عشرة صباحًا للمنسوبات، ومن الساعة الحادية عشرة صباحًا إلى الساعة الواحدة ظهرًا للقاصدات في مصليات توسعة الملك فهد- رحمه الله- بالدور العلوي.

كما تجدر الإشارة إلى أن تفعيل المقرأة يأتي وفق توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة من وكيل الرئيس العام للشؤون العلمية والفكرية والتوجيهية النسائية الدكتورة نورة بنت هليل الذويبي لتقديم منظومة متكاملة من أرقى الخدمات للقاصدات والمنسوبات بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030م.

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