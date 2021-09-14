تعيين لؤي مشعبي وكيلًا للخدمات اللوجستية في وزارة النقل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

أصدر وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر قرارًا بتعيين المهندس لؤي بن عمر مشعبي وكيلًا للخدمات اللوجستية بالوزارة.

مسيرة المشعبي

ويمتلك المهندس لؤي خبرة واسعة في القطاع اللوجستي، حيث عمل كوكيل المحافظ للتخطيط والتطوير بالجمارك، كما ترأس عدد من الشركات التي تعمل في قطاع الخدمات اللوجستية.

ويأتي قرار تعيين مشعبي بعد اعتماد وكالة الخدمات اللوجستية من قبل مجلس الوزراء، تزامنًا مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا للنقل والخدمات اللوجستية -حفظه الله-.

استراتيجية النقل

الجدير بالذكر أن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تهدف لتطوير القطاع اللوجستي، بما يسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي يربط القارات الثلاث، والارتقاء بخدمات ووسائل النقل كافة، وتعزيز التكامل في منظومة الخدمات اللوجستية وأنماط النقل الحديثة لدعم مسيرة التنمية الشاملة في المملكة، حيث تعد الاستراتيجية أحد أهم المحاور الرئيسية لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

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