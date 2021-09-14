9 مشروبات تجنب النساء توتر الهرمونات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-14

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

أوضحت استشارية التغذية العلاجية الدكتورة دلال نوح، أن بعض السيدات قد يتعرضن إلى التقلبات المزاجية بسبب تغير الهرمونات سواء في فترة الدورة الشهرية، أو أثناء فترة الحمل أو ما بعد الولادة، أو بسبب ضغوط العمل، إذ إن ذلك قد يؤدي إلى انخفاض مستوى البروجسترون، أو نتيجة التغير في هرمونات البرولاكتين والكورتيزون.

تعديل خلل الهرمونات:

وقالت لـ” متابعات الخليج 365 ” إن هناك 9 مشروبات ساخنة تساعد كثيرًا في تعديل المزاج وتهدئة الأعصاب وتعمل على إبعاد الإحباط، وهذه المشروبات يمكن إعدادها بكل سهولة في المنزل، إذ تباع على هيئة أكياس الشاي الصغيرة، وهي:

البابونج، فهو يساعد على التخلص من التوتر وتقلب المزاج، ويؤدي إلى الاسترخاء.

الليمون، ويمكن تناوله طازجًا أو على هيئة الشاي، فهذا المشروب يهدئ الأعصاب.

الشاي الأخضر، وهو يحتوي على مادة الثيانين، والتي تساعد على تحسين المزاج والتقليل من ضربات القلب المرتفعة التي تزيد الشعور بالتوتر.

اللافندر، ويعد من الأعشاب المهمة التي تساعد على التخلص من التوتر والقلق والأرق.

اليانسون، فهو مفيد لتهدئة الأعصاب، ويحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن المهمة للجسم.

مواجهة الإرهاق والإحباط:

وأشارت إلى هناك مشروبات أخرى تقضي على التوتر وتقلب المزاج وتهدئ الأعصاب وهي:

الزنجبيل، ويعمل على علاج الصداع والألم الناتج عن الدورة الشهرية.

الكركديه، وهو يهدئ الأعصاب، ويخفض ضغط الدم.

النعناع، ويسهم في تقليل الشعور بالتوتر والقلق والإحباط والإرهاق.

الزعفران، ويخلص الجسم من التعب والقلق والتوتر والإحباط النفسي.

قلق العمل والمسؤوليات:

وأكدت الدكتورة دلال أن الضغوط النفسية التي يواجهها الإنسان سواء في العمل أو في الحياة الاجتماعية بشكل عام تجعله أكثر عرضة للتوتر وتقلبات المزاج، كما أن كثرة التفكير وخاصة في الأمور المتعلقة بالعمل والمسؤوليات يجعل الإنسان يشعر بالتوتر الشديد والقلق وتقلب المزاج، لذا يجب الاهتمام بتناول المشروبات التي تهدئ الأعصاب وتبعد التوتر.

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