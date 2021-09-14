الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-14

شركة الكهرباء ردًا على مقطع فيديو متداول : ارتخاء المرابط لا يؤثر في كمية الاستهلاك

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذرت شركة الكهرباء السعودية، من تعامل غير المختصين مع العدادات والقواطع الكهربائية الموصلة بها، مؤكدة أن ذلك يعرضهم لخطر حقيقي.

ارتخاء المرابط

وأشارت إلى أن عملية شد المرابط في العدادات التي ظهرت في المقطع، تخالف معايير السلامة، باستخدام أدوات غير مناسبة.

وأكدت الشركة السعودية للكهرباء، ردًا على مقطع فيديو متداول في مواقع التواصل الاجتماعي، أن ما ورد في المقطع غير صحيح ويفتقر إلى الدقة، حيث إن وجود الارتخاء في المرابط لا يؤثر في كمية أو قيمة الاستهلاك.

تحذير شركة الكهرباء

ودعت الشركة المشتركين الذين لديهم أي ملاحظات، إلى التواصل معها لإجراء أعمال الصيانة المطلوبة وفق معايير السلامة وبأسرع وقت ممكن.

كما دعت “السعودية للكهرباء”، مشتركيها الكرام إلى عدم الاقتراب من العدادات وعدم فتحها والعبث بالكيابل والقواطع الموصلة بها أو محاولة إعادة الخدمة بأنفسهم؛ لأن ذلك يعرضهم لأخطار جسيمة، ولعقوبات وغرامات بموجب نظام حماية المرافق العامة.

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