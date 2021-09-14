إعانة 270 ألف طالب وطالبة بـ134 مليونا

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وشملت إعانات الدفعة الأولى نحو 270 ألف طالب وطالبة يدرسون في أكثر من 17 ألف مدرسة حكومية، بمبلغ إجمالي يتجاوز 134 مليون ريال، حيث يمثل هذا الدعم الدفعة الأولى من الإعانات المالية للعام الدراسي الحالي، والتي تقدمها المؤسسة لطلاب وطالبات التعليم العام المحتاجين في المملكة، وبدعم مستمر من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وأعرب وزير التعليم رئيس مجلس الأمناء الدكتور حمد آل الشيخ عن الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على الدعم السخي والمستمر للمؤسسة، ولكل ما يدعم الطلاب والطالبات المحتاجين لمواصلة تعليمهم واستمرار نجاح تحصيلهم العلمي.
وتشمل هذه الإعانات الطلاب والطالبات الذين سبق تسجيلهم نهاية العام الدراسي الماضي وتنطبق عليهم شروط الاستحقاق المعتمدة في المؤسسة، والذين تم تحديدهم من خلال معالجة بيانات الطلاب وأولياء أمورهم، حسب بياناتهم الرسمية المسجلة في وزارة التعليم ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية ووزارة التجارة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وتقدم تكافل عددا من برامج الدعم الأخرى (المادي والمعنوي والتعليمي) للطلاب والطالبات المستفيدين من خدماتها، كما يمكن لطلبة تكافل الذين لم يشملهم الدعم المالي الاستفادة من باقي البرامج وللاطلاع على هذه المشاريع والتسجيل فيها، عن طريق موقع المؤسسة www.takaful.org.sa، كما تأتي تلك البرامج والمشاريع لمساعدة الطلبة المستفيدين للنجاح والتفوق في دراستهم، ومن ثم تحسين فرصهم الدراسية والوظيفية والعملية مستقبلا.
إعانات الدفعة الأولى شملت:
- نحو 270 ألف طالب وطالبة
- يدرسون في أكثر من 17 ألف مدرسة حكومية
- بمبلغ إجمالي يتجاوز 134 مليون ريال
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