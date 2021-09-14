مترجمون بلغات مختلفة لتوعية المعتمرين

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وأوضحت الوزارة في بيانها أمس، أنها كثفت جهودها التوعوية والإرشادية مع بدء موسم العمرة لهذا العام 1443هـ، في إطار رسالتها وأهدافها العامة ومواكبة لتوجيهات القيادة في تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.
وبينت أن الأمانة العامة للتوعية الإسلامية بالحج والعمرة تباشر أعمالها وفق الخطة الاستراتيجية المعدة لموسم العمرة لعام 1443هـ، وبمشاركة دعاة وداعيات ومترجمين بلغات مختلفة، مشيرة إلى أن الأمانة اعتمدت برامج توعوية وإرشادية، إلى جانب تكثيف خدمة الرد الآلي عبر الهاتف المجاني 8002451000، وعبر التواصل المباشر مع المعتمرين من خلال وجود الدعاة بالكبائن القريبة من المسجد الحرام.
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