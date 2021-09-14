استرداد 12 مركبة مسروقة والقبض على الجاني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استردت الجهات الأمنية بمنطقة مكة المكرمة 12 مركبة مسروقة وقبضت على سارقها، وهو مخالف لنظام الإقامة من الجنسية الميانمارية في العقد الثالث من العمر. وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، في بيانه أمس، أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن استرداد 12 مركبة مسروقة والقبض على سارقها، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وأحيل إلى فرع النيابة العامة.



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