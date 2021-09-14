شكرا لقرائتكم خبر الإنترنت يؤثر سلبا على حياة 24.6 % من مستخدميه بالمملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تبلغ تكلفة الفرص الضائعة من استخدام الإنترنت في المملكة مقارنة بالناتج القومي المحلي 92 مليار ريال سنويا، وذلك يوازي حصول 6.3 ملايين فرد على رعاية صحية سنوية مجانية، ويساوي تغطية رسوم الدراسة الجامعية في أفضل الجامعات العالمية لـ 660 ألف طالب، فيما تأثرت حياة 24.6 % من مستخدمي الإنترنت في المملكة سلبيا طبقا لنتائج دراسة أصدرتها جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة ضمن حملتها «استخدمها لا تدمنها» دراسة بعنوان «واقع الإدمان على الإنترنت وأثره الاجتماعي والاقتصادي في المملكة العربية السعودية 2021 م «بالتعاون مع Social Impact Corporation UK.

وأوضح مدير الجمعية محمد آل رضي أن الجمعية وضمن حملتها التوعوية التي أطلقتها تحت عنوان «استخدمها لا تدمنها» هدفت لتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر إدمان التقنية وسبل علاجه وتقديم استشارات طرق العلاج من الإدمان التقني، مضيفا أن الجمعية أعدت دراسة عن واقع الإدمان على الإنترنت وأثره الاجتماعي والاقتصادي في المملكة 2021 م ونفذها فريق علمي بمشاركة رائد الأعمال في البيانات والأثر الاجتماعي الدكتور معن التنجي، وتانيا غوبتا التي تحمل درجة الماجستير في علم اجتماع الإنترنت من جامعة أكسفورد.

وبين آل رضي أنه جرى استخدام الاستبيان الرقمي والرسائل القصيرة المباشرة وعبر قنوات التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن الدراسة خلصت لنتائج عدة.

ولفت إلى أن الدراسة أكدت أنه كلما زاد استخدام الناس للإنترنت زادت رغبتهم بالمزيد وزاد إدمانهم، كما أنه من الصعب التحكم في استخدام الإنترنت حاليا وفي المستقل ولذلك يجب التفكير بطريقة أكثر واقعية وشمولية وإبداعية للتعامل مع هذه القضية. وأنه يجب وضع استراتيجيات للتحكم في حجم ونوع استخدام الانترنت عبر تدريب المدربين وأولياء الأمور وإيجاد برامج مجتمعية للمساعدة في إدارة الإدمان واستخدام أكثر حرصا للتكنولوجيا والتشاركية مع المجتمع، واقتراح إنشاء مشاريع استشارية كمراكز معالجة الإدمان التقني للأسرة، ووضع قيود على استخدام الإنترنت خاصة للأطفال.

اعترافات







20.3 % أفادوا بأنه ما زالت لديهم الحاجة لقضاء المزيد من الوقت على الإنترنت.



33.5% كانت لديهم محاولات سابقة لتقليل استخدام الإنترنت في الترفيه والألعاب ولكن دون جدوى.



31.8 % أفادوا بأن استخدام الإنترنت في الترفيه واللعب كان للهروب من المشاكل الحياتية وتحسين المزاج.



أبرز النتائج حول استخدام الإنترنت بالمملكة:





3.9 ساعات المعدل اليومي لاستخدام الفرد للإنترنت.



1400 ساعة المعدل السنوي لاستخدام الفرد للإنترنت.



2500 ساعة المعدل السنوي لعدد ساعات العمل للفرد.



40 مليار ساعة عمل تستهلك سنويا في الإنترنت.



المشاركون في الدراسة: