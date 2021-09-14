شكرا لقرائتكم خبر «السياحة»: لا صحة لتحديد أسعار خدماتنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفت وزارة السياحة وجود توجه لتحديد أسعار الخدمات المقدمة من مرافق الإيواء. وأوضحت الوزارة أن أسعار مرافق الإيواء كغيرها من أسعار السلع والمنتجات والخدمات، تخضع للعرض والطلب المبني على وضع السوق.



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