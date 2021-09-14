شكرا لقرائتكم خبر «الغذاء والدواء» توقف خطوط إنتاج مياه نانو وتحذر من استخدامها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت الهيئة أنها سحبت عينات من مياه الشرب المعبأة المنتجة محليا خلال الفترة الماضية ولدفعات عدة من تواريخ إنتاج مختلفة وأحجام متنوعة، لتحديد مدى مطابقتها للمواصفة القياسية الخليجية رقم (1025/2014 مياه الشرب المعبأة) فيما يخص محتواها من تركيز مادة البرومات، والتي حددت النسبة القصوى المسموح بها من مادة البرومات بـ(10 أجزاء في البليون)، وأوضحت نتائج التحاليل المخبرية للعينات تجاوزها الحدود القصوى المشار إليها.
وأوصت الهيئة المستهلكين بتجنب استهلاك هذا المنتج والتخلص مما لديهم منه، مشيرة إلى أنها اتخذت الإجراءات اللازمة حيال إلزام المصنع بسحب المنتج من الأسواق المحلية وإيقاف خطوط الإنتاج لذلك المنتج، حتى يتم الالتزام بالحدود المسموح بها من مادة البرومات.
وتواصل الهيئة مراقبة المصانع المنتجة لمياه الشرب المعبأة، ورصد جميع منتجات مياه الشرب المعبأة المتداولة بالأسواق المحلية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المصانع المخالفة.
يذكر أن مادة البرومات تنشأ نتيجة تعرض مادة البرومايد الموجودة في المياه بشكل طبيعي، إلى عمليات التعقيم والمعاملة بالأوزون، فتتحول مادة البرومايد إلى برومات، التي أثبتت الدراسات أن لها آثارا سلبية على الصحة، ولذا وضعت لها الجهات الرقابية في العالم حدودا في مياه الشرب المعبأة لضمان سلامتها.
كانت هذه تفاصيل خبر «الغذاء والدواء» توقف خطوط إنتاج مياه نانو وتحذر من استخدامها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.