، تشمل 130 مخبرًا.. حملة رقابية لمتابعة مخابز "التميس" في الطائف ،

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نفذت الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة الطائف، حملة ميدانية لمتابعة محلات مخابز "التميس" بأرجاء الطائف، وتهدف الحملة الميدانية إلى تعزيز تطبيق الاشتراطات الصحية والنظامية بالأنشطة الغذائية، وشملت الحملة الميدانية الوقوف على أكثر من 130 محلًّا بأحياء الطائف، وتأتي هذه الحملة ضمن سلسلة من الحملات الميدانية التي تنفذها فرق صحة البيئة على المرافق الغذائية والتجارية.
وكشفت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية أن الجولات رصدت تهاونًا في تطبيق الاشتراطات الصحية ومخالفات تتعلّق بانتهاء الشهادات الصحية للعاملين والتراخيص البلدية للمنشآت، وتم توجيه الإنذارات للأنشطة المخالفة للمرة الأولى وتطبيق الغرامات الرادعة بحقّ الأنشطة التي تكررت مخالفاتها وفق لائحة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
وأوضحت الأمانة أن الجولات الميدانية للبلديات الفرعية والإدارات الإشرافية تهدف إلى تعزيز الرقابة ورفع كفاءة المنتجات والمعروضات ومتابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية لمكافحة انتشار العدوى والاشتراطات الصحية والنظامية.
وأشارت الأمانة إلى أن الحملات المستمرّة للفرق الرقابية ساهمت في الحدّ من المخالفات، ولوحظ التزام أغلب الأنشطة باللوائح والتعليمات البلدية، وتنفيذ الاشتراطات الصحية التي تمسّ صحة المستهلك.
14 سبتمبر 2021 - 7 صفر 1443 08:49 PM
تنفذها "صحة البيئة" للوقوف على الاشتراطات الصحية والنظاميةتشمل 130 مخبرًا.. حملة رقابية لمتابعة مخابز "التميس" في الطائف
نفذت الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة الطائف، حملة ميدانية لمتابعة محلات مخابز "التميس" بأرجاء الطائف، وتهدف الحملة الميدانية إلى تعزيز تطبيق الاشتراطات الصحية والنظامية بالأنشطة الغذائية، وشملت الحملة الميدانية الوقوف على أكثر من 130 محلًّا بأحياء الطائف، وتأتي هذه الحملة ضمن سلسلة من الحملات الميدانية التي تنفذها فرق صحة البيئة على المرافق الغذائية والتجارية.
وكشفت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية أن الجولات رصدت تهاونًا في تطبيق الاشتراطات الصحية ومخالفات تتعلّق بانتهاء الشهادات الصحية للعاملين والتراخيص البلدية للمنشآت، وتم توجيه الإنذارات للأنشطة المخالفة للمرة الأولى وتطبيق الغرامات الرادعة بحقّ الأنشطة التي تكررت مخالفاتها وفق لائحة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
وأوضحت الأمانة أن الجولات الميدانية للبلديات الفرعية والإدارات الإشرافية تهدف إلى تعزيز الرقابة ورفع كفاءة المنتجات والمعروضات ومتابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية لمكافحة انتشار العدوى والاشتراطات الصحية والنظامية.
وأشارت الأمانة إلى أن الحملات المستمرّة للفرق الرقابية ساهمت في الحدّ من المخالفات، ولوحظ التزام أغلب الأنشطة باللوائح والتعليمات البلدية، وتنفيذ الاشتراطات الصحية التي تمسّ صحة المستهلك.
، تشمل 130 مخبرًا.. حملة رقابية لمتابعة مخابز "التميس" في الطائف ،
المصدر : الخليج 365
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