، ألمانيا تقبض على شخص تعاون مع إيران في تطوير برنامجها النووي ،

محمد بن مسعود - الدمام - صدَّر لها معدات بنحو مليون يورو

قبضت الشرطة الألمانية على ألماني من أصل إيراني؛ يُشتبه بتصديره معدات لاستخدامها في برامج إيران النووية والصاروخية؛ وهو ما يُعدُّ انتهاكًا لعقوبات الاتحاد الأوروبي، بحسب ما أعلن المدعي الاتحادي الألماني اليوم الثلاثاء.

وأوضح المدعي أن الشرطة فتَّشت 11 موقعًا من بينها شقق ومكاتب في ولايات هامبورج وشليسفيج هولشتاين ونورد راين فستفاليا، ذات صلة بالمشتبه به، وفقًا لـ"رويترز".

وأضاف بأن المشتبه به نقل معدات قيمتها 1.1 مليون يورو لمواطن إيراني، أُدرجت شركته في إيران على قائمة سوداء للاتحاد الأوروبي بوصفها واجهة لشراء معدات لبرامج إيران النووية والصاروخية.