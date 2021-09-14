- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
ذكر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم "الثلاثاء"، أن الإدارة الأميركية تضع حركة طالبان تحت المراقبة فيما يخصّ تعهُّدها بمكافحة الإرهاب والالتزام بقضايا حقوق الإنسان.
وقال "بلينكن"، خلال إدلائه بشهادته عن الانسحاب الأميركي من أفغانستان أمام مجلس الشيوخ: "إن واشنطن تتوقّع من طالبان التوقُّف عن تنفيذ أي عمليات انتقامية".
وشدّد على التزام "طالبان" بمنع المجموعات المتطرفة من استخدام الأراضي الأفغانية للهجمات الخارجية؛ وفقًا لـ"فرانس 24".
وأوضح "بلينكن" أن وزارة الخارجية ضاعفت طاقمها 4 مرات لمعالجة التأشيرات الخاصة للمتعاونين الأفغان، وهي تراجع الآن أوراق 24 ألف أفغاني وصلوا إلى الولايات المتحدة.
14 سبتمبر 2021 - 7 صفر 1443 08:28 PM
"بلينكن" أشار إلى وصول 24 ألف أفغاني للبلادأمريكا تراقب تعهّد "طالبان" بمكافحة الإرهاب
ذكر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم "الثلاثاء"، أن الإدارة الأميركية تضع حركة طالبان تحت المراقبة فيما يخصّ تعهُّدها بمكافحة الإرهاب والالتزام بقضايا حقوق الإنسان.
وقال "بلينكن"، خلال إدلائه بشهادته عن الانسحاب الأميركي من أفغانستان أمام مجلس الشيوخ: "إن واشنطن تتوقّع من طالبان التوقُّف عن تنفيذ أي عمليات انتقامية".
وشدّد على التزام "طالبان" بمنع المجموعات المتطرفة من استخدام الأراضي الأفغانية للهجمات الخارجية؛ وفقًا لـ"فرانس 24".
وأوضح "بلينكن" أن وزارة الخارجية ضاعفت طاقمها 4 مرات لمعالجة التأشيرات الخاصة للمتعاونين الأفغان، وهي تراجع الآن أوراق 24 ألف أفغاني وصلوا إلى الولايات المتحدة.
، أمريكا تراقب تعهّد "طالبان" بمكافحة الإرهاب ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر أمريكا تراقب تعهّد "طالبان" بمكافحة الإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.