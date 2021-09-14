السعودية | وفقًا للتقويم الدراسي.. تعرف على موعد إجازة اليوم الوطني الـ91 للطلاب والطالبات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - محررو المناطق:

أعلنت وزارة التعليم، اليوم الثلاثاء، منح الطلاب والطالبات إجازة بمناسبة اليوم الوطني الـ 91، يومي الأربعاء والخميس 22-23 سبتمبر بحيث تكون 4 أيام لموافقتها مع إجازة نهاية الأسبوع.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قد أعلنت اليوم الثلاثاء عن موعد إجازة اليوم الوطني 91.

وتقرر أن يكون يوم الخميس 23 سبتمبر الجاري الموافق 16 صفر 1443هـ، إجازة لجميع القطاعات ” العام – الربحي – غير الربحي”، بمناسبة حلول ذكرى اليوم الوطني 91، وذلك وفقا للمادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل، ووفقًا للفقرة (ب) من المادة 127 والمادة 128 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية.