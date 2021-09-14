، موظفو "صحة مكة" بلا بدل تميز.. ومناشدات بسرعة الصرف ،

محمد بن مسعود - الدمام - على الرغم من تسليمه لزملائهم في التشغيل الذاتي منذ أشهر

عبّر عدد من العاملين في الباب الأول بصحة مكة المكرمة عن استيائهم الشديد من عدم صرف بدل التميز لعام 1439هـ لهم؛ على الرغم من صرفه لزملائهم ممن هم في التشغيل الذاتي بذات المديرية؛ وصرفه أيضاً لكل العاملين في المناطق الأخرى.

وأشار المتضررون إلى أن بدل التميز لعام 1439هـ تم صرفه في "صحة مكة" للعاملين فقط في التشغيل الذاتي منذ أكثر من شهرين؛ بينما هم ( الباب الأول ) لم يتسلموه طيلة الأشهر الماضية، وسط تساؤلات عن الأسباب التي حالت دون صرفه أسوةً بزملائهم في التشغيل الذاتي بذات المديرية.

وطالب العاملون في "صحة مكة" من الجنسين ممن يستحقون البدل نظاماً؛ المسؤولين في وزارة الصحة؛ بالتحقيق في تأخر وعدم صرف "بدل التميز"، وسرعة صرفة أسوة بزملائهم بذات المديرية والمناطق الأخرى.