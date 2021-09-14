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موظفو "صحة مكة" بلا بدل تميز.. ومناشدات بسرعة الصرف

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محمد بن مسعود - الدمام - على الرغم من تسليمه لزملائهم في التشغيل الذاتي منذ أشهر

عبّر عدد من العاملين في الباب الأول بصحة مكة المكرمة عن استيائهم الشديد من عدم صرف بدل التميز لعام 1439هـ لهم؛ على الرغم من صرفه لزملائهم ممن هم في التشغيل الذاتي بذات المديرية؛ وصرفه أيضاً لكل العاملين في المناطق الأخرى.

وأشار المتضررون إلى أن بدل التميز لعام 1439هـ تم صرفه في "صحة مكة" للعاملين فقط في التشغيل الذاتي منذ أكثر من شهرين؛ بينما هم ( الباب الأول ) لم يتسلموه طيلة الأشهر الماضية، وسط تساؤلات عن الأسباب التي حالت دون صرفه أسوةً بزملائهم في التشغيل الذاتي بذات المديرية.

وطالب العاملون في "صحة مكة" من الجنسين ممن يستحقون البدل نظاماً؛ المسؤولين في وزارة الصحة؛ بالتحقيق في تأخر وعدم صرف "بدل التميز"، وسرعة صرفة أسوة بزملائهم بذات المديرية والمناطق الأخرى.

14 سبتمبر 2021 - 7 صفر 1443 06:43 PM

على الرغم من تسليمه لزملائهم في التشغيل الذاتي منذ أشهر

موظفو "صحة مكة" بلا بدل تميز.. ومناشدات بسرعة الصرف
عبدالرزاق البجالي

عبّر عدد من العاملين في الباب الأول بصحة مكة المكرمة عن استيائهم الشديد من عدم صرف بدل التميز لعام 1439هـ لهم؛ على الرغم من صرفه لزملائهم ممن هم في التشغيل الذاتي بذات المديرية؛ وصرفه أيضاً لكل العاملين في المناطق الأخرى.

وأشار المتضررون إلى أن بدل التميز لعام 1439هـ تم صرفه في "صحة مكة" للعاملين فقط في التشغيل الذاتي منذ أكثر من شهرين؛ بينما هم ( الباب الأول ) لم يتسلموه طيلة الأشهر الماضية، وسط تساؤلات عن الأسباب التي حالت دون صرفه أسوةً بزملائهم في التشغيل الذاتي بذات المديرية.

وطالب العاملون في "صحة مكة" من الجنسين ممن يستحقون البدل نظاماً؛ المسؤولين في وزارة الصحة؛ بالتحقيق في تأخر وعدم صرف "بدل التميز"، وسرعة صرفة أسوة بزملائهم بذات المديرية والمناطق الأخرى.

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، موظفو "صحة مكة" بلا بدل تميز.. ومناشدات بسرعة الصرف ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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