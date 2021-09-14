، "رعاية الأطفال ذوي الإعاقة" بالرياض يوقّع اتفاقية تعاون مع "الربيع والصيف" ،

محمد بن مسعود - الدمام - نايف بن مسلط: البروتوكول يدعم الخدمات العلاجية والتأهيلية

وقّع مركز رعاية الأطفال ذوي الإعاقة بجنوب الرياض، اتفاقية تعاون مع شركة الربيع والصيف.

وستقوم الشركة، بموجب الاتفاق، بتخصيص مبلغ ريال واحد عن كل صنف يباع من منتجات الشركة "أماكس" و"ستار إكس"، في كل فروع الشركة ولمدة ثلاثة أشهر.

على أن يتمّ رفعها في يناير المقبل إلى ريالين عن كل صنف يتم بيعه حتى نهاية العقد في الأول من أكتوبر 2022.

وقّع الاتفاقية عن الجمعية المدير التنفيذي الدكتور أحمد بن عبد العزيز التميمي، في حين مثّل شركة الربيع والصيف مدين بن أحمد المالكي.

وقال مدير مركز جنوب الرياض نايف بن مسلط التمياط: إن الاتفاقية تساهم في دعم الخدمات العلاجية والتأهيلية لأطفال المركز من ذوي الإعاقة، معبرًا عن شكره وتقديره لمسؤولي شركة الربيع والصيف لهذه المبادرة الكريمة.

من جانبه عبّر مدين المالكي عن سعادته بما شاهده من خدمات مركز جنوب الرياض لهذه الفئة الغالية على قلوبنا، معربًا عن شكره وتقديره لجميع القائمين على هذا المشروع الخيري.

يذكر أن الاتفاقية تعد تدشينًا لشراكة خيرية بين الجمعية وشركة الربيع والصيف؛ حيث يسهم في مساندة رسالة الجمعية وبرامجها الخيرية.