، "الإسلامية" تكثف جهودها التوعوية مع توافد المعتمرين للموسم الجديد ،

محمد بن مسعود - الدمام - وفق خطة استراتيجية وبمشاركة دعاة وداعيات ومترجمين بلغات عالمية

كثفت الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية جهودها التوعوية والإرشادية مع بدء موسم العمرة لهذا العام 1443هـ، في إطار رسالة الوزارة وأهدافها العامة ومواكبة لتوجيهات القيادة في تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.



وأوضحت وزارة الشؤون الإسلامية في بيان لها أن الأمانة العامة للتوعية الإسلامية بالحج والعمرة تباشر أعمالها وفق الخطة الاستراتيجية المعدة لموسم العمرة لعام 1443هـ وبمشاركة دعاة وداعيات ومترجمين بلغات عالمية، مشيراً إلى أن الأمانة اعتمدت برامج توعوية وإرشادية إلى جانب تكثيف خدمة الرد الآلي عبر الهاتف المجاني (8002451000)، وعبر التواصل المباشر مع المعتمرين من خلال تواجد الدعاة بالكبائن القريبة من المسجد الحرام.

وبينت وزارة الشؤون الإسلامية أن الهاتف المجاني يستقبل الاتصالات وعلى مدار الساعة وبثمان لغات عالمية لتنوير ضيوف الرحمن بأحكام المناسك من خلال فتاوى العلماء الراسخين بالعلم.

ولفتت وزارة الشؤون الإسلامية إلى أنها اعتمدت ضمن خطتها الاستراتيجية برامج توعوية لبيان خطر فيروس كورونا المستجد وطرق الوقاية منه، في إطار الواجب المطلوب القيام به من قطاعات الشؤون الإسلامية؛ لمواكبة جهود الدولة لتوعية أفراد المجتمع على اختلاف شرائحهم وفئاتهم العمرية وتعدد لغاتهم للوقاية من وباء كورونا.