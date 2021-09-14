محمد بن مسعود - الدمام - خلال الساعات الـ24 الماضية سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 4400 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1959369 إصابة. وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 46 حالة وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 21596 حالة، فيما تم تسجيل 5802 حالة شفاء جديدة لترتفع حالات الشفاء إلى 1834670 حالة. 14 سبتمبر 2021 - 7 صفر 1443 06:41 PM خلال الساعات الـ24 الماضية العراق يسجّل 4400 إصابة جديدة بفيروس كورونا و46 حالة وفاة العراق يسجّل 4400 إصابة جديدة بفيروس كورونا و46 حالة وفاة سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 4400 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1959369 إصابة. وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 46 حالة وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 21596 حالة، فيما تم تسجيل 5802 حالة شفاء جديدة لترتفع حالات الشفاء إلى 1834670 حالة. الكلمات المفتاحية ، العراق يسجّل 4400 إصابة جديدة بفيروس كورونا و46 حالة وفاة ،

المصدر : الخليج 365

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