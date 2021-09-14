شكرا لقرائتكم خبر عن 600 حافظة لمياه زمزم في أروقة المسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعادت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة بإدارة السقيا، حافظات ماء زمزم في المسجد النبوي حرصاً على تقديم أرقى الخدمات لزائري المسجد النبوي، والعودة التدريجية وفق الخطة المعمول به وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والصحية.

وجهزت الوكالة قرابة 600 حافظة تُزود بالمياه على مدار الساعة، التي تصل إلى أكثر من 30 ألف طن من مياه زمزم تستهلك في المسجد النبوي يوميًا، و600 ألف كأسة للشرب في المسجد النبوي وتوسعاته وفق الإجراءات الاحترازية، إضافةً إلى الاستمرار في توزيع عبوات ماء زمزم والتي تقدر بأكثر من 100 ألف عبوة يومياً.

وتأتي هذه الخدمات ضمن إطار منظومة الخدمات المتكاملة التي تقدمها الوكالة للزائرين تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة.