، "أدبي جدة" يدشّن ترجمة كتاب "إن لم فمن؟" إلى اللغة الإسبانية ،

محمد بن مسعود - الدمام - لمؤلّفه الأمير خالد الفيصل

دشن نادي جدة الأدبي ترجمة كتاب "إن لم فمن؟" للأمير خالد الفيصل، إلى اللغة الإسبانية، بالتعاون مع الملحقية الثقافية السعودية في إسبانيا.

يأتي ذلك ضمن برنامج "قنطرة" الذي بدأه النادي منذ خمس سنوات لترجمة أكثر من عشرة كتب أدبية ونقدية وإبداعية إلى اللغات الحية الإسبانية والفرنسية والإنجليزية.

يذكر أن الأمير خالد الفيصل قد أذن للنادي أثناء الاحتفال بترجمة الكتاب إلى أكثر من لغة.

وكتاب "إن لم فمن؟" يعد من الكتب التي ترسم معالم الحياة في السعودية بلغة أدبية سردية أخاذة.