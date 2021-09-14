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تظاهر آلاف الأفغان، اليوم (الثلاثاء)، في مدينة قندهار في جنوب البلاد؛ بعد مطالبة حركة طالبان السكان بإخلاء مجمع سكني لعائلات ينتمي بعض أفرادها للجيش وقوات الأمن.
وأوضح مسؤول حكومي سابق أن المحتجين تجمعوا أمام منزل حاكم قندهار؛ بعد مطالبة نحو 3 آلاف أسرة بمغادرة المجمع، وفقاً لـ"رويترز".
وأَضاف أن "طالبان" أملهت الأسر، التي يقيم بعضها في المنطقة منذ قرابة 30 عاماً، ثلاثة أيام للمغادرة.
وأظهرت لقطات مصورة بثتها وسائل إعلام محلية، حشوداً من الناس يسدون طريقاً في قندهار، معقل "طالبان" التاريخي ومسقط رأس مؤسسها الملا محمد عمر، في مؤشر على تصاعد السخط من الحركة.
ويقيم في المنطقة التي يشملها أمر الإخلاء، أناس أغلبهم من أسر جنرالات متقاعدين وأعضاء آخرين في قوات الأمن.
14 سبتمبر 2021 - 7 صفر 1443 05:21 PM
يحتجون ضد اعتزام الحركة طرد 3 آلاف أسرة من مجمع سكنيالسخط يتصاعد .. آلاف الأفغان يتظاهرون ضد "طالبان" في معقلها التاريخي
تظاهر آلاف الأفغان، اليوم (الثلاثاء)، في مدينة قندهار في جنوب البلاد؛ بعد مطالبة حركة طالبان السكان بإخلاء مجمع سكني لعائلات ينتمي بعض أفرادها للجيش وقوات الأمن.
وأوضح مسؤول حكومي سابق أن المحتجين تجمعوا أمام منزل حاكم قندهار؛ بعد مطالبة نحو 3 آلاف أسرة بمغادرة المجمع، وفقاً لـ"رويترز".
وأَضاف أن "طالبان" أملهت الأسر، التي يقيم بعضها في المنطقة منذ قرابة 30 عاماً، ثلاثة أيام للمغادرة.
وأظهرت لقطات مصورة بثتها وسائل إعلام محلية، حشوداً من الناس يسدون طريقاً في قندهار، معقل "طالبان" التاريخي ومسقط رأس مؤسسها الملا محمد عمر، في مؤشر على تصاعد السخط من الحركة.
ويقيم في المنطقة التي يشملها أمر الإخلاء، أناس أغلبهم من أسر جنرالات متقاعدين وأعضاء آخرين في قوات الأمن.
، السخط يتصاعد .. آلاف الأفغان يتظاهرون ضد "طالبان" في معقلها التاريخي ،
المصدر : الخليج 365
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