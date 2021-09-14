- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
كرَم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، الجندي أول فايز الغامدي من منسوبي القوة، نظير موقفه الإنساني مع معتمر كان يشكو حرارة الشمس وطلب مظلته فما كان منه إلا أن قدمها له.
جاء ذلك بحضور قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، اللواء محمد البسامي.
وقدّم الأمير خالد الفيصل، شكره للجندي "الغامدي" على موقفه الإنساني الذي يعكس الأخلاق الإسلامية التي يتحلّى بها الإنسان السعودي.
فيما عبّر "الغامدي" عن شكره للأمير خالد الفيصل على هذه اللفتة التي تؤكد حرصه على تحفيز وتشجيع منسوبي القطاعات الأمنية.
وكان أحد المعتمرين وخلال تأديته للطواف تقدّم نحو "الغامدي" طالبًا منه الحصول على مظلته الشمسية ليحمي نفسه من حرارة الشمس فبادر رجل الأمن بتقديم المظلة للمعتمر.
14 سبتمبر 2021 - 7 صفر 1443 05:17 PM
تخلّى عن مظلّته ليقي أحد المعتمرين من حرارة الشمس"الفيصل" يكرم "الغامدي" نظير موقفه الإنساني مع معتمر
كرَم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، الجندي أول فايز الغامدي من منسوبي القوة، نظير موقفه الإنساني مع معتمر كان يشكو حرارة الشمس وطلب مظلته فما كان منه إلا أن قدمها له.
جاء ذلك بحضور قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، اللواء محمد البسامي.
وقدّم الأمير خالد الفيصل، شكره للجندي "الغامدي" على موقفه الإنساني الذي يعكس الأخلاق الإسلامية التي يتحلّى بها الإنسان السعودي.
فيما عبّر "الغامدي" عن شكره للأمير خالد الفيصل على هذه اللفتة التي تؤكد حرصه على تحفيز وتشجيع منسوبي القطاعات الأمنية.
وكان أحد المعتمرين وخلال تأديته للطواف تقدّم نحو "الغامدي" طالبًا منه الحصول على مظلته الشمسية ليحمي نفسه من حرارة الشمس فبادر رجل الأمن بتقديم المظلة للمعتمر.
، "الفيصل" يكرم "الغامدي" نظير موقفه الإنساني مع معتمر ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الفيصل" يكرم "الغامدي" نظير موقفه الإنساني مع معتمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.