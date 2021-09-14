شكرا لمتابعة خبر عن المملكة تحظر واردات اللحوم من البرازيل بعد اكتشاف إصابتين بجنون البقر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حظرت المملكة واردات اللحوم من البرازيل؛ وذلك بعد اكتشاف إصابتين بجنون البقر.

وكشفت صحيفة برازيلية أن المملكة علّقت في التاسع من شهر سبتمبر الجاري، الواردات من خمسة مصانع لتعبئة اللحوم في البرازيل.

وتقع المصانع الخمسة في ولاية "ميناس جيرايس"، والتي تم تأكيد إحدى الإصابات فيها، فيما رُصدت الحالة الأخرى في ولاية ماتو جروسو.

تجدر الإشارة إلى أن البرازيل علقت شحنتها إلى الصين بعد تأكيد الإصابتين الشاذتين امتثالا لبروتوكول صحي بين البلدين.