شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة غدا الأربعاء على المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس المتوقعة غدا الأربعاء على المملكة، متوقعا أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على سواحل البحر الأحمر.

وأشار مركز الأرصاد:" في حين تستمر فرصة تكون السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة".

ولفت إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة على الجزئيين الأوسط والشمالي، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزئيين الأوسط والشمالي، وحالة البحر متوسط الموج ومائج على الجزئيين الأوسط والشمالي.

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي، شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-38كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.