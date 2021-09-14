شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. إنشاء أكبر مصنع في العالم لإنتاج الهيدروجين بمدينة نيوم عام 2025 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تصدر الهيدروجين الأخضر مجال الطاقة العالمية كونه وقودًا نظيفًا يتم إنتاجه بفصل فصل الهيدروجين عن الأكسجين الموجود في الماء بواسطة الطاقة الناتجة عن الرياح والطاقة الشمسية.

وتستعد المملكة لإنشاء أكبر مصنع للهيدروجين في العالم بسعة إنتاجية تقدر 56 طن يوميًا في عام 2025 بمدينة نيوم، وفقًا لما جاء بقناة "الإخبارية".

ومن جانبه، قال الدكتور محمد قرنفل عميد كلية الهندسة بجامعة "الأصالة": "بالنسبة لحجم الاستثمار الموجود ف نيوم عن طريق شركة أكوا باور هو 5 مليار دولار بالإضافة لشراكات الموجودة للحصول على أفضل النتائج في خلال 2030 وهذا يخول المملكة لتكون أفضل مصدر وصانع الهيدروجين الأخضر عالميًا".

فيما أوضحت الدكتورة هنادي بغدادي، وكيلة مركز البحوث العلمية بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، أن العديد من الدراسات البحثية تدرس تأثير أول أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكربون.

وأشارت إلى أن هذه الأكاسيد التي تتكون في البيئة نتيجة للعوادم ووجودها بنسب عالية تؤثر على ارتفاع درجة الحرارة وجود الهيدروجين الأخضر هيؤدي إلى ارتفاع نسبة الأكسجين .

وعن تكلفة الهيدروجين الأخضر، أكد الدكتور فاضل عبدالله، أستاذ مساعد في الهندسة الميكانيكية، أنه في المستقبل سيكون هناك تنافس كبير وسيصبح الهيدروجين في 2050 أقل تكلفة من مصادر الطاقة الأخرى.