شكرا لمتابعة خبر عن "الشورى" يدعو إلى دراسة آثار رفع سن التقاعد لـ65 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوصى مجلس الشورى، على تقرير التأمينات الاجتماعية وطالب بدراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على رفع سن التقاعد إلى65 عاماً، بالإضافة إلى العمل على تصنيف الفئات التي يمكن استثناؤها من هذا القرار عند إقراره على ألا يكون للرفع أي تأثير على المدد المحددة نظاماً لاستحقاق التقاعد المبكر.

وطالب المؤسسة، بالعمل على دعم المؤسسة وحث الجهات العسكرية للاستفادة المثلى من منصة نيشان التكاملية؛ بما يسهم في سرعة إنهاء معاملات المتقاعدين بسرعة ودقة عالية.

ودعا المجلس، المؤسسة إلى دراسة أسباب ارتفاع القضايا التي تم رفعها على المؤسسة، وتصنيف تلك القضايا وأسباب صدور أحكام ضد المؤسسة في هذه القضايا، والعمل على معالجتها، وفق الزميلة "الرياض".

ولفت الشورى، إلى أن على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رفع الوعي بشأن منصة "تقدير" وتقييم الخدمات التي تقدم من خلالها، والعمل على ربط خدماتها مع منصات الجهات ذات الصلة بشؤون واحتياجات المتقاعدين.