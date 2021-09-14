شكرا لمتابعة خبر عن السفارة في الكويت تدعو المواطنين لتسجيل بياناتهم بموقع الخارجية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - خالد الظفيري (صدى):

طالبت سفارة المملكة لدى دولة الكويت، اليوم الثلاثاء، المواطنين بتسجيل بياناتهم على موقع وزارة الخارجية.

وذكرت السفارة أنها تدعو جميع المواطنين السعوديين الكرام الموجودين في دولة الكويت الشقيقة، بتسجيل بياناتهم على موقع وزارة الخارجية السعودية، لتسهيل إجراء معاملاتهم.

وكانت المديرية العامة للجوازات قد أشترطت لعودة المقيمين القادمين من الدول التي سبق تعليق القدوم منها، استكمال تلقي جرعتي لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم لها.