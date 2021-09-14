تنفيذ حكم القتل قصاصًا بمواطن دهس آخر بسيارته في منطقة الجوف

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، تنفيذ حكم القتل قصاصاً، بمواطن، دهس آخر بسيارته في منطقة الجوف؛ ما أدى إلى وفاته.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان صادر عنها، إن حسن بن جريد بن حسن الشمري (سعودي الجنسية) أقدم على قتل بسام بن برقع بن ملاهد العنزي (سعودي الجنسية) بدهسه بسيارته ما أدى إلى وفاته.

وأشارت إلى أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحُكم بقتله قصاصاً.

وأكدت أن الحكم أيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، وقد تم تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بالجاني حسن بن جريد بن حسن الشمري (سعودي الجنسية ) اليوم الثلاثاء 7/2/1443هـ بمحافظة القريات بمنطقة الجوف.

وشددت وزارة الداخلية على أن حكومة خادم الحرمين الشريفين حريصة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، محذرة في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

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