نشرة «عاجل».. إعلان موعد عطلة اليوم الوطني.. وإعادة حافظات ماء زمزم بالمسجد النبوي

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة «عاجل» أهم الأحداث على الساحة الدولية والمحلية والرياضية، منها: تنفيذ حُكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في محافظة جدة، «الموارد البشرية» تعلن موعد عطلة اليوم الوطني، وإعادة حافظات ماء زمزم بالمسجد النبوي.. وإلى التفاصيل:

تنفيذ حُكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في محافظة جدة

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في محافظة جدة ، فيما يلي نصه :

قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.

وقال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

أقدم/ أحمد صالح حسن عتيق - يمني الجنسية - على قتل/ نبيل محمد عبدالله الحجري - يمني الجنسية -، وذلك بطعنه عدة طعنات بسكين مما أدى لوفاته.

«الموارد البشرية» تعلن موعد عطلة اليوم الوطني

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن عطلة اليوم الوطني الـ91 للمملكة، موضحة أنها ستكون يوم الخميس الموافق 16 صفر 1443ه‍ - 23 سبتمبر 2021 م، لجميع القطاعات العام والخاص وغير الربحي.

بعد عام ونصف من رفعها.. إعادة حافظات ماء زمزم بالمسجد النبوي

أعلنت وكالة شؤون المسجد النبوي، إعادة حافظات ماء زمزم في أرجاء المسجد النبوي، مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والصحية، وذلك بعد أكثر من عام ونصف العام من رفعها بسبب جائحة كورونا.

التأمينات الاجتماعية تحدِّد آلية تسوية المعاش في نظام تبادل المنافع

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية آلية تسوية المعاش عند ضمّ مدد الاشتراك بين نظامين فيما يعرف بنظام تبادل المنافع.

وأوضحت التأمينات الاجتماعية عبر موقعها الإلكتروني أنَّه إذا كان نظام التقاعد هو النظام الأخير: تتمّ تسوية المعاش باحتساب كامل المدد بين النظامين وفقًا لأحكام نظام التقاعد وعلى أساس آخر راتب تقاضاه الموظف في هذا النظام.

هل يحقّ لمتلقي جرعتيّ اللقاح بدولتين مختلفتين القدوم المباشر للمملكة؟ .. الجوازات تجيب

أوضحت المديرية العامة للجوازات مدى إمكانية عودة المقيمين الذين تلقوا اللقاح بدولتين مختلفتين.

وقالت الجوازات عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» إن التعليمات تشترط لعودة المقيمين القادمين من الدول التي سبق تعليق القدوم منها، استكمال تلقي جرعتي لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم لها.

موسم تمور الأحساء يحقق مبيعات تتجاوز 3.5 مليون ريال خلال أسبوعين

تجاوز قيمة مبيعات التمور الواردة إلى مزاد موسم صرام تمور الأحساء خلال الأسبوعين الماضيين، الـ 3.5 مليون ريال، منذ انطلاقته في 1 سبتمبر الجاري، بمشاركة 12 قطاعًا حكوميًا وذلك بمقر مدينة الملك عبدالله للتمور بالأحساء.

الشورى يطالب هيئة السوق و«تداول» بمراجعة متطلبات الطرح لجذب المنشآت الصغيرة

أصدر مجلس الشورى، في جلسته العادية الثانية والأربعين للسنة الأولى من الدورة الثامنة والمنعقدة، اليوم الثلاثاء، عبر الاتصال المرئي، برئاسة رئيس المجلس، عبدالله آل الشيخ، قرارًا بشأن التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1441/ 1442هـ، بعد استماعه لوجهة نظر اللجنة المالية المشتملة على توصياتها بشأن التقرير.

تبرعوا بالدم 50 مرة.. منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لـ13 مواطناً و 3 مقيمين

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، على منح 13 مواطناً و3 مقيمين ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية، بعد تبرع كل واحد منهم بدمه 50 مرة.

استغرقت 12 ساعة.. إخراج دم مريض بالكامل وإيقاف القلب والرئة في عملية نوعية بجدة

تمكن فريق طبي ُفي مركز القلب التخصصي بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، من إجراء جراحة نوعية لمريض، استغرقت 12 ساعة وتم خلالها وقف عمل القلب والرئة وإخراج جميع دم المريض خارج جسده.

وذكرت صحة جدة –في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني- أن المريض كان مصابا بشرخ في جدار الشريان الأورطي فوق القلب، ويمتد هذا الشرخ ليشمل الشريان الأورطي كاملاً في جسم المريض حتى وصوله للأرجل مع وجود تجمع دموي ضاغط حول القلب.

محافظ البنك المركزي: نسعى لرفع مستوى التوعية المالية بالقطاع المصرفي

ثمّن محافظ البنك المركزي السعودي، فهد بن عبدالله المبارك، الجهود المبذولة من لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في «البنوك السعودية»؛ الهادفة إلى نشر وتعزيز الثقافة المالية لدى كل أفراد المجتمع بمختلف شرائحه، ورفع نسبة الوعي ماليًا من خلال التعريف بالخدمات والمنتجات المصرفية، والاستخدام الآمن لتلك التعاملات، إلى جانب القضايا والمستجدات ذات العلاقة بالنشاط المصرفي على المستوى المحلي والعالمي.

السفارة السعودية بالكويت تدعو المواطنين لتسجيل بياناتهم بموقع الخارجية

دعت سفارة المملكة لدى دولة الكويت، المواطنين السعوديين، إلى تسجيل بياناتهم على موقع وزارة الخارجية السعودية، وذلك لتسهيل إجراء معاملاتهم.

وذكرت السفارة –عبر تويتر- أنها تدعو جميع المواطنين السعوديين الكرام الموجودين في دولة الكويت الشقيقة، بتسجيل بياناتهم على موقع وزارة الخارجية السعودية، لتسهيل إجراء معاملاتهم، وذلك من خلال الرابط التالي اضغط هنا.

«الصحة» تطلق البرنامج الأول في مجال مكافحة العدوى بـ15 مرشحًا

أطلقت وزارة الصحة، ممثلةً في الإدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية، البرنامج الأول المكثف (CICP) في مجال مكافحة العدوى، وذلك بعد اعتماده من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

«الأمن السيبراني» يصدر تحذيرًا أمنيًا عالي الخطورة بشأن برمجيات خبيثة في منتجات «أبل»

أصدر المركز الوطني الإرشادي للامن السيبراني، تحذيرًا أمنيًا عالي الخطورة، بشأن برمجيات خبيثة، ينفذها المهاجم باستغلال ثغرات في أجهزة «أبل».

بالفيديو.. 27 يومًا للتخلص من إدمان طعامك المفضل.. متخصص يحدِّد طريقة تغيير التذوق

قال الدكتور عمار العمار، المتخصص في كيمياء الأغذية، إنه إذا ترك الشخص أي غذاء يشعرك بالسعادة لمدة 27 يومًا، فإن حاسة التذوق لديه تختلف.

لأول مرة.. تكليف سيدات في مناصب قيادية بهيئة الولاية على أموال القاصرين

أعلنت ‏‏‏‏‏‏الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين، تكليف سيدات لأول مرة في مناصب قيادية بالهيئة العامة للولاية.

وذكرت الهيئة – في بيان لها عبر تويتر- أنه حرصًا من رئيس المجلس وأعضائه، ورغبة في الاستفادة من الخبرات البشرية المؤهلة في الهيئة، أصدر رئيس الهيئة محمد بن عبدالله العقلا قرارات إدارية كانت كالتالي.

الحيزان: طقس مائل للحرارة وسط النهار وأمطار على المرتفعات

توقّع الباحث في الطقس، نزيه الحيزان، أجواء مائلة للحرارة وسط النهار، حارة على الأجزاء الداخلية للقطاع الشرقي والمدينة المنورة ومكة المكرمة، والرياح متوسطة الحركة إلى معتدلة.

وأضاف الحيزان –عبر تويتر- أن الرياح تكون نشطة على شمال شرق وشرق ووسط المملكة، وعلى قطاع البحر الأحمر من الشمال للجنوب، والمرتفعات ومنطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة وغرب منطقة القصيم وجنوب غرب منطقة حائل وفي منطقة نجران.

ارتفاع أسعار الذهب في السوق السعودية بتعاملات الثلاثاء

ارتفعت أسعار الذهب في السوق السعودية خلال التعاملات المبكرة، اليوم الثلاثاء، وذلك بالتزامن مع صعود أسعار المعدن النفيس في أسواق الذهب العالمية.

وصعد سعر جرام الذهب عيار 24، في المملكة، 216.17 ريال (57.65 دولار)، كما صعد سعر جرام الذهب عيار 21- الأكثر مبيعًا بالمملكة والمنطقة- إلى 189.15 ريال (50.44 دولار).

استعدادات مكثفة لانطلاق معرض الصقور والصيد السعودي الدولي

تتواصل استعدادات نادي الصقور السعودي، لانطلاق معرض الصقور والصيد السعودي الدولي، خلال الفترة من 1 إلى 10 أكتوبر المقبل، في مقره بملهم شمال الرياض.

الليلة.. النصر يستكمل مشواره القاري بمواجهة تراكتور الإيراني

يستكمل النصر مشواره القاري، في السابعة مساء اليوم الثلاثاء 14 سبتمبر، بلقاء تراكتور الإيراني، على ملعب خليفة الدولي بقطر، ضمن مواجهات ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

وتبحث كتيبة «مينيزيس»، خلال لقاء اليوم، عن بطاقة التأهل ولعب الأدوار المتبقية في السعودية، في خطوة قد تقرب الحلم الآسيوي.

«الرياضة» واتحاد الكرة السعودي يدعمان النصر في لقاء اليوم أمام تراكتور

أعلنت وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم، دعمها، لفريق النصر، ممثل الكرة السعودية في منافسات البطولة الآسيوية، خلال لقائه اليوم أمام تراكتور الإيراني.

ووجهت وزارة الرياضة، عبر حسابها على «تويتر»، رسالة دعم للعالمي جاء بها: «بالتوفيق لممثل الوطن فريق النصر، في مباراته اليوم أمام فريق تراكتور الإيراني، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا».

تأجيل إجلاء آلاف الأفغان للولايات المتحدة بسبب ظهور مرض بين المرحَّلين

تأجلت عملية إجلاء نحو 12 ألف أفغاني إلى الولايات المتحدة، نتيجة اكتشاف أربعة مصابين بمرض الحصبة، بين أفغان وصلوا إلى أمريكا.

وذكرت مجلة «بوليتيكو» الأمريكية، أن المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أوصى باختبار وتطعيم الأفغان الذين تم إجلاؤهم إلى القواعد العسكرية الأمريكية ضد مرض الحصبة لا سيما في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا وقاعدة العُديد الجوية في قطر.

موقع أمريكي يكشف خطة «حزب الله» لشراء ولاء اللبنانيين قسرًا

حذر تقرير صحفي أمريكي من خطة «حزب الله» لإغراق لبنان، من خلال سيطرته على السلع الغذائية الأساسية، اللازمة لحياة الشعب؛ لإخضاع اللبنانيين للانصياع للحزب.

وقال موقع «ستارس آند ستريبس» الأمريكي في تقريره، إن حزب الله بات يحتكر أنفاس اللبنانيين، بل بات يساوم اللبنانيين على النفط وحليب الأطفال والخبز مقابل شراء الولاء قسرًا، فتحت عنوان «حزب الله يشدد قبضته لإغراق لبنان».

لليوم الثاني.. زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب سواحل اليابان

ضرب زلزال مقاطعة أيباراكي اليابانية على الساحل الشرقي الياباني المطل على المحيط الهادي، صباح اليوم، ولم ترد أنباء حول وقوع خسائر أو أضرار بشرية ومادية حتى الآن.

وذكرت وكالة الأرصاد اليابانية، أن الزلزال بلغت قوته 6.2 درجة على مقياس ريختر، وتم رصده عند الساعة 7:46 صباح اليوم، مشيرةً إلى أن مركزه يقع عند خط عرض 32.2 درجة شمالاً وخط طول 138.2 درجة شرقاً وعلى عمق 450 كيلومتراً.

الرئيس الروسي يدخل الحجر الصحي بسبب «كورونا»

أعلن الكرملين اليوم الثلاثاء، خضوع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لنظام العزل الذاتي، وذلك على خلفية تعدد إصابات فيروس كورونا في دائرة المحيطين به.

المبعوث الأممي لليمن يبدأ من الرياض جولة في المنطقة

يستعد المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس جروندبرج، لبدء جولة في المنطقة تنطلق من العاصمة السعودية الرياض الأسبوع الجاري، يلتقي خلالها مسؤولي الحكومة اليمنية، ومسؤولين سعوديين وخليجيين.

عبد الرحمن الكاظم أول طبيب سعودي متخصص في القطط.. والجمعية البيطرية تهنئه

أصبح الدكتور عبدالرحمن بن يوسف الكاظم، أول طبيب بيطري سعودي ممارس في مجال القطط بالسعودية، وذلك بعد اعتماده من قبل الجمعية الأمريكية للأطباء البيطريين الممارسين في مجال القطط.

«الفلكي السعدون» يحذر من أمراض موسم الصفري «بداية متاعب الشتاء»

قال الفلكي الكويتي عادل السعدون، إنه ضمن موسم سهيل وفي الثلث الأخير من شهر سبتمبر، مع اقتراب الاعتدال الخريفي وتساوي الليل والنهار، تبدأ فترة (الصفري) التي تلي دخول سهیل إلى أن يبدأ الشتاء.

تضم رئيسًا سابقًا ولاعبًا شهيرًا.. «فيسبوك» يعفي «قائمة سرية» من تطبيق قواعد المحتوى

كشف تقرير أمريكي، عن استحداث «فيسبوك» لقائمة «بيضاء» تضم نخبة من كبار الشخصيات والمشاهير، استفادوا بمعاملة خاصة بشأن قواعد المحتوى والتي لا تطبقها الشركة على المستخدمين العاديين.

وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، أن الوثائق تؤكد أن القائمة المستحدثة تشمل 5.8 مليون مستخدم على الأقل في 2020، وتم إعفاؤهم من بعض أو كل قواعد المحتوى، مشيرة إلى أن القائمة تعمل وفق نظام أطلقت عليه الشركة اسم «التحقق المتقاطع XCheck»، وهو ما يتناقض مع تصريحات رئيس فيسبوك، مارك زوكربيرغ، بشأن المساواة بين المستخدمين في تطبيق القواعد الخاصة بالمحتوى.

لأصحاب النحافة المفرطة.. كيف تكتسب وزنًا صحيًا بأسهل الطرق ؟

للنحافة الشديدة بعض التأثيرات السلبية على جسم المصاب بها، منها ما هو بسيط، كالتأثر ببرودة الطقس، وذلك لفقدان الجسم الطبقات الدهنية التي تعمل عازلًا وقائيًا للجسم من الطقس البارد، لذا يتأثر أكثر بالمناخ البارد أثناء فصل الشتاء، ومنها ما هو أشد سلبية، كسهولة التعرض للكسور أثناء الإصابات والحوادث، ويعود الأمر في ذلك لأن نسبة احتمالات الإصابة بمرض هشاشة العظام لديهم أعلى من الأشخاص ذوي الوزن الطبيعي.

بما فيها كورونا.. طبيب يكشف طريقة لتسريع الشفاء من الالتهابات التنفسية الفيروسية

كشف طبيب روسي، عن طريقة لتسريع شفاء الالتهابات التنفسية الحادة الناتجة عن الإصابة بأمراض فيروسية بما فيها «كوفيد-19» و«إنفلونزا»، مؤكدًا أن العلماء لم يبتكروا حتى الآن أدوية لعلاج العديد من الالتهابات الفيروسية.

الدجاج مهدَّد بالانقراض في بلد عربي

يعيش مربو الدجاج في الجزائر أزمة بعد ارتفاع الأسعار وقلة المعروض، والتي تزيد من تهديدات انقراض الضيف الدائم على المائدة الجزائرية، وسط عزوف من التجار عن هذا النشاط.