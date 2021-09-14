أمير جازان يعزي في وفاة القاضي «سلطان بن محيا الحربي» إثر حادث مروري

الرياض - محمد عبدالله - قدم أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، خالص التعازي والمواساة إلى الشيخ محيا بن جاوان الحربي ولكل أسرة الحربي، في وفاة نجله الشيخ سلطان بن محيا جاوان الحربي، رئيس المحكمة العامة بأبي عريش- رحمه الله-‏ وذلك إثر حادث مروري.

وذكرت إمارة جازان –عبر موقعها الإلكتروني- أن أمير المنطقة ثمن جهود الفقيد في مسيرة حياته القضائية والعملية وخدمته لدينه ووطنه، سائلًا الله - عز وجل - أن يتغمد الفقيد بواسع المغفرة والرحمة، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبه، عبَّر الشيخ محيا الحربي وأفراد أسرة الفقيد كافة، عن شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة جازان على مواساته لهم، ومشاركتهم في مصابهم، سائلين الله أن يديم عليه الصحة، وألا يُريه أي مكروه في عزيز لديه.

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