أمانة الشرقية تخصص أرضًا لصالح وزارة التعليم بقرية العليا

الرياض - محمد عبدالله - خصصت أمانة المنطقة الشرقية قطعة أرض بمساحة 161.021.30 مترًا مربعًا، لصالح وزارة التعليم في محافظة قرية العليا.

وأوضحت الأمانة أنّ قرار التخصيص يأتي استكمالًا لتوجيهات ولاة الأمر لدعم وزارات الدولة، وحرص الأمانة على استكمال جميع الإجراءات اللازمة منذ إصدار القرارات لحين الانتهاء من إنشاء المباني المخصصة للإدارات المعنية، وتوفير وإيجاد كافة المرافق الخدمية والحكومية اللازمة للمواطنين والمقيمين.

وأشارت أمانة الشرقية إلى أنّه تم إبلاغ الجهة المعنية لتفعيل القرار، واستكمال بقية الإجراءات وعمل جسات التربة قبل طلب الترخيص والشروع في البناء، منوهة إلى أنّ الإدارات المختصة بالأمانة باشرت مهامها لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة ومخاطبة كتابة العدل للإفراغ وتسجيل الموقع باسم أملاك الدولة بالمنطقة.

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