أخبار السعودية.. موعد عطلة اليوم الوطني.. وتنفيذ حكم القصاص في أحد الجناه بجدة

الرياض - محمد عبدالله - ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الثلاثاء الموافق 14 سبتمبر 2021 منها: موعد عطلة اليوم الوطني، و تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في محافظة جدة

موعد عطلة اليوم الوطني

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن عطلة اليوم الوطني الـ91 للمملكة، موضحة أنها ستكون يوم الخميس الموافق 16 صفر 1443ه‍ - 23 سبتمبر 2021 م، لجميع القطاعات العام والخاص وغير الربحي.

التأمينات الاجتماعية تحدِّد آلية تسوية المعاش في نظام تبادل المنافع

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية آلية تسوية المعاش عند ضمّ مدد الاشتراك بين نظامين فيما يعرف بنظام تبادل المنافع.

تنفيذ حُكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في محافظة جدة

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في محافظة جدة.

بعد عام ونصف من رفعها.. إعادة حافظات ماء زمزم بالمسجد النبوي

أعلنت وكالة شؤون المسجد النبوي، إعادة حافظات ماء زمزم في أرجاء المسجد النبوي، مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والصحية، وذلك بعد أكثر من عام ونصف العام من رفعها بسبب جائحة كورونا.

هل يحقّ لمتلقي جرعتيّ اللقاح بدولتين مختلفتين القدوم المباشر للمملكة؟

أوضحت المديرية العامة للجوازات مدى إمكانية عودة المقيمين الذين تلقوا اللقاح بدولتين مختلفتين.

الشورى يطالب ببرنامج تسويقي فعَّال للترويج لصادرات المملكة خارجيًا

ناقش مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، التقرير السنوي للهيئة العامة للتجارة الخارجية للعام المالي 1441/ 1442هـ، في الجلسة العادية الثانية والأربعين للسنة الأولى من الدورة الثامنة، والمنعقدة عبر الاتصال المرئي برئاسة رئيس المجلس، عبدالله آل الشيخ.

موسم تمور الأحساء يحقق مبيعات تتجاوز 3.5 مليون ريال خلال أسبوعين

تجاوز قيمة مبيعات التمور الواردة إلى مزاد موسم صرام تمور الأحساء خلال الأسبوعين الماضيين، الـ 3.5 مليون ريال، منذ انطلاقته في 1 سبتمبر الجاري، بمشاركة 12 قطاعًا حكوميًا وذلك بمقر مدينة الملك عبدالله للتمور بالأحساء.

عبد الرحمن الكاظم أول طبيب سعودي متخصص في القطط.. والجمعية البيطرية تهنئه

أصبح الدكتور عبدالرحمن بن يوسف الكاظم، أول طبيب بيطري سعودي ممارس في مجال القطط بالسعودية، وذلك بعد اعتماده من قبل الجمعية الأمريكية للأطباء البيطريين الممارسين في مجال القطط.

الشؤون البلدية: 4 خطوات لإلغاء التفويض على المنشآت

حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، نحو 4 خطوات لإلغاء التفويض على المنشآت، مشيرة إلى خطوات آلية الاعتماد من قبل المفوَض لطلبات التفويض للمنشآت.

منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لـ13 مواطناً و 3 مقيمين

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، على منح 13 مواطناً و3 مقيمين ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية، بعد تبرع كل واحد منهم بدمه 50 مرة.

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