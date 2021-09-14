الشورى يطالب ببرنامج تسويقي فعَّال للترويج لصادرات المملكة خارجيًا

الرياض - محمد عبدالله - ناقش مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، التقرير السنوي للهيئة العامة للتجارة الخارجية للعام المالي 1441/ 1442هـ، في الجلسة العادية الثانية والأربعين للسنة الأولى من الدورة الثامنة، والمنعقدة عبر الاتصال المرئي برئاسة رئيس المجلس، عبدالله آل الشيخ.

ووفقًا لما نشره المجلس عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، طالب العضو عبدالله النجار، الهيئة بوضع خطة تشغيلية مبنية على خطتها الاستراتيجية ومدعمة بمؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس والاستدامة؛ وذلك من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ حتى يتسنى متابعة العمل في الهيئة وتطوير آلياتها، وتقييم مستوى الأداء فيها وحوكمتها.

كما طالب عضو المجلس، سلطان المرشد، الهيئة العامة للتجارة الخارجية بالإفصاح عن الموقف المالي والحساب الختامي ووضع القوى البشرية، والعمل على وضع خطة عمل واضحة لتحقيق التوازن النوعي بين الجنسين في العمل.

وأكد عضو الشورى، سعد العتيبي، أهمية الاستفادة من الثقل السياسي والاقتصادي للمملكة؛ لتحقيق أهداف سياسات التجارة الخارجية بوضع برنامج تسويقي فعال يهدف إلى الترويج لصادرات المملكة، ونفاذها إلى الأسواق الخارجية، كما طالب بتمكين القطاع الخاص في التجارة الخارجية بإيجاد مؤشرات واضحة.

وطالب العضو، محمد آل عباس، بفصل الاختصاصات مع هيئة تنمية الصادرات، مشيرًا إلى أن هناك تقاطعًا للأعمال، وقياس مدى نجاح مهمة الهيئة في ضمان التدفق المستمر من السلع الاستراتيجية للداخل السعودي، وبذل جهد أكبر بشأن توعية القطاعين (الحكومي والخاص) بالتزامات المملكة في التجارة الخارجية.

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