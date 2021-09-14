أمن الطرق توجِّه تنبيهًا لقادة المركبات بالمدينة المنورة

الرياض - محمد عبدالله - وجهت القوات الخاصة لأمن الطرق، تنبيها لقادة المركبات بمنطقة المدينة المنورة، من رياح نشطة وأتربة تحد من الرؤية الافقية خلال الساعات القادمة.

وذكرت أمن الطرق –عبر تويتر- أنها تنبه مستخدمي الطرق بمنطقة المدينة المنورة في كلٍّ من (الحناكية - العلا- المدينة المنورة - خيبر)، بأن المنطقة قد تشهدُ رياحا نشطة يُصاحبها أتربة مثارة، مما يحد من مدى الرؤية الأفقية، لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة.

وتابعت «عزيزي قائد المركية.. قد سيارتك بحذر، نظرا لتقلب أحوال الطقس، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية، وذلك حرصا على سلامتك وسلامة الآخرين».

اقرأ أيضًا:

«طقس الثلاثاء».. سحب رعدية ممطرة على 4 مناطق