الشورى يطالب هيئة السوق و«تداول» بمراجعة متطلبات الطرح لجذب المنشآت الصغيرة

الرياض - محمد عبدالله - أصدر مجلس الشورى، في جلسته العادية الثانية والأربعين للسنة الأولى من الدورة الثامنة والمنعقدة، اليوم الثلاثاء، عبر الاتصال المرئي، برئاسة رئيس المجلس، عبدالله آل الشيخ، قرارًا بشأن التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1441/ 1442هـ، بعد استماعه لوجهة نظر اللجنة المالية المشتملة على توصياتها بشأن التقرير.

وطالب الشورى، وفقا لما نشره المجلس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية «تداول» بمراجعة متطلبات الطرح والإدراج لتصبح محفزة للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر.

ووجه مجلس الشورى، هيئة السوق المالية بضرورة تعزيز الاستثمار المؤسسي المحلي والدولي، وطالبها بالعمل على تفعيل الأنظمة واللوائح والإجراءات وتعزيز الرقابة على التداولات وأداء الشركات وعمليات الإدراج للشركات الجديدة؛ لحماية المستثمرين والسوق السعودي، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس، إبراهيم آل دغرير.

اقرأ أيضًا:

سعر خام برنت يتجاوز 74 دولارًا لأول مرة منذ 43 يومًا

ارتفاع أسعار الذهب في السوق السعودية بتعاملات الثلاثاء