إنشاء هيئة سعودية للتطوير الدفاعي ترتبط مباشرة بالملك

وافق مجلس الوزراء في جلسته اليوم برئاسة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز على إنشاء هيئة باسم "الهيئة العامة للتطوير الدفاعي"، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري وترتبط برئيس مجلس الوزراء، وتعنى بتحديد أهداف أنشطة البحث والتطوير والابتكار ذات الصلة بمجالات التقنية والأنظمة الدفاعية ووضع سياساتها واستراتيجياتها.

تقوية العلاقات الدولية

واطلّع مجلس الوزراء، خلال الجلسة على فحوى اللقاءات والاجتماعات التي جرت خلال الأيام الماضية، الرامية لتقوية العلاقات وتطويرها مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة في مختلف المجالات، والاستمرار بما يعزز مكانة المملكة ودورها الإقليمي والدولي.

واستعرض المجلس، جملة من الموضوعات وتطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، مجدداً التأكيد على استمرار العمل مع الأمم المتحدة لإحلال السلام في اليمن الذي يمثل أولوية للمملكة، مع الاحتفاظ بحقها الكامل في الدفاع عن أمنها ومواطنيها بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

التصدي للإرهاب الحوثي

وأوضح وزير الإعلام المكلف ماجد القصبي، أن مجلس الوزراء شدّد على ما تضمنته رسالة وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن، في أعقاب استهداف الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران للمدنيين في المنطقة ‏الشرقية وجازان ونجران، من دعوة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته تجاه هذه الميليشيات ومزود أسلحتها، وحرمانها من الموارد الممولة لأعمالها العدائية العابرة للحدود التي تقوض الجهود ‏الدولية في التوصل إلى حل سياسي شامل باليمن، وتهدد الأمن والسلم الدوليين.

وتطرق المجلس، إلى مشاركة المملكة في أعمال الدورة الـ 156 لمجلس جامعة الدول العربية، وما عبرت عنه الاجتماعات التي عقدت على هامشها من إدانة وشجب الاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس، والتأكيد على أهمية فرض الآليات اللازمة للتفتيش السريع والشامل للمواقع النووية في إيران، والعمل على تعزيز التنسيق العربي المشترك للتصدي لأي تدخلات في الشؤون الداخلية للدول العربية.

مستجدات كورونا

وبين القصبي أن مجلس الوزراء تابع مستجدات جائحة كورونا على المستويين المحلي والدولي، وما سجلته الإحصاءات والمؤشرات ذات الصلة، من الاستمرار في انخفاض منحنى الإصابات، وارتفاع عدد الجرعات المعطاة من اللقاح المضاد إلى ما يقارب (40 مليونا)، مؤكدا أهمية تقيد الجميع بالإجراءات الوقائية واستكمال التحصين بجرعتين للحماية من مضاعفات الفيروس والحد منه.

واطلّع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

كما اطلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، ووزارة الطاقة، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والهيئة العامة للموانئ، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

قرارات المجلس

- التباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروعي مذكرتي تعاون في مجالي الهيدروجين وإعادة تدوير الكربون والاقتصاد الدائري للكربون.

- التباحث مع الاتحاد الدولي للاتصالات في شأن مشروع اتفاقية تعاون والتوقيع عليه.

- التباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تعاون في مجال الجودة والاعتماد.

- الموافقة على إنشاء هيئة باسم " الهيئة العامة للتطوير الدفاعي " ترتبط برئيس مجلس الوزراء.

- اعتماد الحساب الختامي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج (سابقا) لعام مالي سابق.

- الموافقة على نظام حماية البيانات الشخصية.

- ربط تقني بين الداخلية والشؤون البلدية و"سدايا" لتبادل البيانات المتعلقة بالمركبات المهملة أو التالفة وملاكها، والتحقق من عدم وجود قيود أمنية عليها.

- الموافقة على نظام مكافحة التسول.

- الموافقة على الدليل الاسترشادي لاقتراح سَن أحكام المخالفة الإدارية وجزائها.

- قيام الهيئة العامة للموانئ - بالاتفاق مع صندوق الاستثمارات العامة - بتولي مشروعات أعمال البنية التحتية البحرية لتطوير قطاع السفن السياحية في المملكة.

الترقيات

- ترقية مازن بن عادل بخرجي إلى وظيفة (وكيل الأمين للتعمير والمشاريع) بالمرتبة (15) بأمانة المنطقة الشرقية.

- ترقية سعد بن مشرف العمري إلى وظيفة (مدير عام الحقوق) بالمرتبة (14) بوزارة الداخلية.

- ترقية خالد بن سليمان آل هادي إلى وظيفة (وكيل الإمارة المساعد للحقوق) بالمرتبة (14) بإمارة منطقة عسير.

- ترقية راشد بن عبدالله القحطاني إلى وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة (14) بإمارة المدينة المنورة.

- ترقية حسين بن أحمد بايحيى إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة (14) بأمانة محافظة جدة.

- ترقية حامد بن عبدالحميد الجهني إلى وظيفة (رئيس بلدية) بالمرتبة (14) ببلدية ينبع.