الفيصل يكرم شابا أنقذ أطفالا من الموت

كرَم مستشار خادم الحرمين أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بحضور قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة اللواء محمد البسامي، الجندي أول فايز الغامدي من منسوبي القوة نظير موقفه الإنساني مع معتمر كان يشكو حرارة الشمس وطلب مظلته فما كان منه إلا أن قدمها له.

وقدّم الأمير خالد الفيصل شكره للجندي الغامدي على موقفه الإنساني والذي يعكس الأخلاق الإسلامية التي يتحلى بها الإنسان السعودي، فيما عبّر الغامدي عن شكره للأمير خالد الفيصل على هذه اللفتة التي تؤكد حرصه على تحفيز وتشجيع منسوبي القطاعات الأمنية.

وكان أحد المعتمرين وخلال تأديته للطواف تقدّم نحو الغامدي طالبا منه الحصول على مظلته الشمسية ليحمي نفسه من حرارة الشمس فبادر رجل الأمن بتقديم المظلة للمعتمر.

كما كرّم أمير منطقة مكة المكرمة الشاب محمد العامري، والذي أنقذ أطفالا كانوا داخل مركبة والدهم بعد تحركها من موقع وقوفها نحو خط سير المركبات. وشكر الفيصل العامري نظير تصرفه البطولي، فيما عبر الشاب عن شكره للأمير خالد الفيصل على هذه اللفتة غير المستغربة منه.

وكذلك كرّم الأمير خالد الفيصل لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى عبدالرحمن القرشي نظير حصوله على الميدالية البرونزية في دورة الألعاب البارالمبية "بارالمبياد طوكيو 2021".