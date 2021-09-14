شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : تسجيل 96 إصابة جديدة بكورونا و 46 حالة تعافي جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الصحة أهمية استمرار التقيد بالإجراءات الوقائية واستكمال التحصين بجرعتين للحماية من مضاعفات فيروس كورونا

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ 24 الماضية، تضمنت تسجيل (96) حالة مؤكدة، وتعافي (46) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (2340) حالة، منها (459) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (546163) حالة، وعدد حالات التعافي (535190) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (5) حالات ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8633) حالة.

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا. ‏