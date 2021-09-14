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الرياض تسجل 29 إصابة كورونا جديدة فقط وإجمالي الحالات الحرجة 459

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-14

الرياض تسجل 29 إصابة كورونا جديدة فقط وإجمالي الحالات الحرجة 459

2340 حالة تتلقى العلاج وحصيلة الوفيات 8633

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة، كما أعلنت عن تعافي (46) حالة جديدة من المصابين بالفيروس المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (535190) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (2340) حالة من بينها (459) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (546163) حالة، توفي منهم (8633) حالة.

توزيع حالات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع الحالات الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (96) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي: منطقة الرياض 29، منطقة مكة المكرمة 18، منطقة المدينة المنورة 9، المنطقة الشرقية 8.

كما سجلت باقي المناطق حالات متفرقة كما يلي:

كورونا
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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